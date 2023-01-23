За массовую драку в общежитии УрФУ студентов-иностранцев арестовали на 12 суток

На заседании студентам из Египта помогал переводчик Фото: Олег ГАЛИМОВ

У сотрудников Ленинского суда выдался непростой понедельник. С утра и до самого вечера им нужно было выслушать десять иностранных студентов из Египта. Притом что говорили по-русски парни плохо и понять их без переводчика было трудно. Причина - скандал в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) на улице Большакова. Парни, приехавшие учиться на инженеров, устроили массовую драку с использованием огнетушителей, битьем стекол и выламыванием дверей. Разнимать хулиганов приехала полиция.

- В административном порядке за «Мелкое хулиганство» были задержаны около десяти человек. Конфликт был на бытовой почве. Началось все с громкой музыки. Одни сделали замечание другим, и понеслось. Драка была между иностранными студентами. Но оружия у них не было, - говорит источник «КП».

В суд молодых людей тоже доставили полицейские. В зал, где проходило заседание, их приглашали по одному. Остальные в это время, понурив головы, сидели в коридоре и ждали. Кто на скамейках, а кто и на полу. Они пытались оправдаться, дескать, не лезли в драку сами, а защищались. Свидетельница, хорошо говорящая на русском, уверяла, что так оно и было.

- Я видела все от начала до самого конца. Начинал драку студент из Узбекистана, - рассказала соседка египетских студентов, попросившая не указывать имя. - Он говорил, чтобы все уезжали из страны, и сам предлагал драться. Студенты из Египта - парни горячие, они услышали, что что-то кричат, начали защищать свою нацию и свое достоинство. После этого произошла очень сильная драка с участием южан и студентов из Египта. И музыка тут ни при чем.

Кадры массовой драки в общежитии, снятые очевидцами Фото: кадры с видеозаписи

Также в суде выяснилось, что жалобы на египтян поступают с сентября. По словам охранника Светланы Бородулиной, египтяне били оппонентов кулаками и палками.

- Если одному что-то не понравилось, то сразу идут толпой, - отметила женщина. - Это уже невозможно. Их поведение не входит ни в какие рамки. Они мешают нормальным студентам, которые хотят учиться. 21 сентября около полуночи поступила жалоба на их комнату. Но потом они успокоились, а уже через 30 минут началась массовая драка.

В 19.40 в Ленинском суде по-прежнему рассматривали дело египетских студентов. Заседание затянулось. Приговор к этому моменту был объявлен лишь двум участникам конфликта.

- Признать виновным в совершении преступления и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток, - объявил судья.

Юрист, защищающая молодых людей, заявила после этого, что они обжалуют решение суда.

Еще один вопрос: отчислят студентов или нет. Но это уже будет решать руководство университета. Потому что если у человека есть учебная виза - его нельзя депортировать.

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