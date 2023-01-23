Уральские моржи устроили пляжную вечеринку в проруби

Уральцы от души повеселились в ледяной воде
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Устроить пляжную вечеринку в проруби? Для этих ребят – проще простого. Уральские моржи поучаствовали в крутом флешмобе и вернули лето в январе.
Ребята из Екатеринбурга состоят в Федерации зимнего плавания Свердловской области и окунаются в прорубь два раза в неделю. Так что минусовая температура для них совсем не помеха.
Екатеринбуржцы окунаются в прорубь два раза в неделю
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мы любим придумывать что-то креативное. Как-то устроили турнир по шахматам прямо в проруби, в волейбол играли, а теперь вот резко поняли, что соскучились по жаркому, знойному лету, - рассказывает пресс-секретарь федерации Анна Петрова.
Ну что за пляжная вечеринка без коктейлей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, сама Анна тоже приняла участие в пляжной вечеринке и приготовила коктейли.
База Федерации зимних видов спорта располагается на берегу озера Шарташ. Там у ребят своя прорубь. Разрешение есть только для тренировок. Посторонним вход воспрещен, но «Комсомолке» удалось побывать сторонним наблюдателем.
Перед тем, как окунуться в прорубь, ребята устроили велозабег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Благодаря образам ребята добавили в пляжную вечеринку гавайские нотки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После работы уральские моржи собрались на базе около 19:00. Сначала они устроили марафон и прокатились на велосипеде по скованному льдом и заснеженному озеру, а затем разгоряченные нырнули в прорубь и от души повеселились в ледяной воде.