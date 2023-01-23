Уральские моржи устроили пляжную вечеринку в проруби

Уральцы от души повеселились в ледяной воде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Устроить пляжную вечеринку в проруби? Для этих ребят – проще простого. Уральские моржи поучаствовали в крутом флешмобе и вернули лето в январе.

Ребята из Екатеринбурга состоят в Федерации зимнего плавания Свердловской области и окунаются в прорубь два раза в неделю. Так что минусовая температура для них совсем не помеха.

Екатеринбуржцы окунаются в прорубь два раза в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы любим придумывать что-то креативное. Как-то устроили турнир по шахматам прямо в проруби, в волейбол играли, а теперь вот резко поняли, что соскучились по жаркому, знойному лету, - рассказывает пресс-секретарь федерации Анна Петрова.

Ну что за пляжная вечеринка без коктейлей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, сама Анна тоже приняла участие в пляжной вечеринке и приготовила коктейли.

База Федерации зимних видов спорта располагается на берегу озера Шарташ. Там у ребят своя прорубь. Разрешение есть только для тренировок. Посторонним вход воспрещен, но «Комсомолке» удалось побывать сторонним наблюдателем.

Перед тем, как окунуться в прорубь, ребята устроили велозабег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря образам ребята добавили в пляжную вечеринку гавайские нотки Фото: Алексей БУЛАТОВ

После работы уральские моржи собрались на базе около 19:00. Сначала они устроили марафон и прокатились на велосипеде по скованному льдом и заснеженному озеру, а затем разгоряченные нырнули в прорубь и от души повеселились в ледяной воде.