Появилось видео массовой драки студентов-иностранцев в общежитии УрФУ

Конфликт произошел ночью 21 января Фото: кадры с видеозаписи очевидцев

В Ленинский суд Екатеринбурга сегодня, 23 января, прибыли почти все участники массовой драки в общежитии УрФУ. Их по очереди опрашивали, показывая записи конфликта, сделанные очевидцами. Это несколько видеофайлов, которые по очереди запускали на компьютере в зале суда.

- Где-то себя видите? Скажите, если увидите, - сказал сотрудник суда к одному из египетских студентов, подозреваемых в драке.

На кадрах между тем видно, как, то на лестнице, то в полутемном коридоре молодые парни толкаются и бьют друг друга. У одного из людей на записи по какой-то причине голый торс. Лица разглядеть сложно.

Сам конфликт произошел 21 января ночью. По словам очевидцев, во время погрома в ход пошли не только кулаки, но и огнетушители. Участники также били стекла и ломали двери. До конца не ясно, кто именно был зачинщиком. Но в суд сегодня доставили именно студентов, приехавших учиться в УрФУ из Египта. Студентка, пришедшая в здание суда сказала, что конфликт начал студент из Узбекистана, который предлагал египтянам драться. По другой версии, все случилось из-за того, что египетские студенты громко слушали музыку.

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