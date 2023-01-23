Под Екатеринбургом водители застряли в гигантской пробке

Фото с места ДТП. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

На Пермском тракте утром 23 января случилось сразу два ДТП. В одном из них перевернулась «Газель» прямо на трассе. В итоге, на дороге возникли пробки, которые удалось ликвидировать спустя несколько часов. Некоторое время движение в Екатеринбург было открыто только по одной полосе.

- На автодороге Пермь – Екатеринбург произошло два ДТП. Первое случилось в 06:30 утра на 331-м километре. Грузовая «Газель» при перестроении вправо столкнулась с автомобилем Renault Logan. Автомобиль отбросило в ограждение. Вследствие ДТП «Газель» перевернулась. Пострадавших нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Второе ДТП случилось уже в 07:30 на 327-м километре. «Лада-Калина» не соблюла дистанцию и столкнулась с автомобилем Ford Explorer. Сотрудники Госавтоинспекции сообщают, что видимых травм нет, на месте в происшествия еще разбираются. Все автомобили доставлены в безопасное место. Движение отрегулировано.

О серьезных затруднениях на трассе сообщали свидетели ЧП. По их словам, ранним утром после первоуральского съезда пробку лучше объехать, если нет желания опоздать на работу.

- На Пермском в направлении Екатеринбурга после первоуральского съезда жуткая пробка. Кто на работу опоздать не хочет, тому лучше объезжать, - сообщил "КП-Екатеринбург" читатель, попавший в пробку.