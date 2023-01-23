Начало предпоследней недели января в Свердловской области будет стабильно теплым

В области ждут сильный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Свердловской области с 23 января обещает быть стабильной и относительно теплой. Благоприятная температура сохранится практически до конца рабочей недели, говорят в Уральском гидрометцентре.

При этом погоду обещают ветреную. В горной зоне региона ветер усилится до 18 метров в секунду. В понедельник, 23 января, температура ночью опустится до -12 градусов, а днем воздух прогреется до -4... -9. Во вторник, 24 января, также ожидается -13 ночью и -3 днем.

- Активность фронтов в значительной степени по-прежнему будет нейтрализована антициклоном, центр которого займет территорию Южного Урала. Температура будет превышать климатические значения на 5-8 градусов: 26-27 января ночью ожидается -9... -14 градусов, а днем воздух прогреется до -4... -9 градусов, - рассказывает главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

К концу недели ожидается похолодание. С 28 по 29 января ночная температура составит до -18 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до -11.

Ранее Свердловский гидрометцентр уже предупреждал местных жителей о наступлении морозов после короткой оттепели. Еще в выходные синоптики спрогнозировали, что на предпоследней неделе января ночная температура в области опустится местами до -19 градусов.