Трехлетнему Косте Каткову со СМА поставили укол самого дорогого лекарства в мире за 121 млн. рублей

Костя Катков получил жизненно необходимый укол препарата «Золгенсма» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В семью Катковых пришло самое большое счастье. Трехлетнему Косте из Екатеринбурга со СМА (спинальная мышечная атрофия) поставили укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», способного вылечить страшную болезнь. Лекарство считается самым дорогим в мире. Сейчас его стоимость составляет 121 миллион рублей.

Заветный укол мальчуган ждал почти год Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМА – это заболевание, при котором мышцы постепенно атрофируются, а кости становятся настолько хрупкими, что у ребенка начинаются проблемы с позвоночником и затруднение дыхания, он перестает ходить и сидеть самостоятельно. Диагноз Косте Каткову поставили еще в августе 2021 года.

- Мы заметили, что что-то не так, когда Косте стало тяжелее ходить и стоять на ногах. Тогда мы стали ходить по врачам, но никто не мог понять, что происходит. Я сама учусь на педиатра в местном университете, поэтому и решила сдать анализы в платной клинике, которые выявили у Кости генетическую предрасположенность к заболеванию, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама малыша Полина.

Родители Кости Иван и Полина Катковы начали бить тревогу в мае 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока родители Кости били тревогу и пытались собрать деньги на самое дорогое лекарство, Костю спасали препаратом «Спинраза», который лишь временно блокирует болезнь.

- Когда узнали про диагноз, был шок. Но мы быстро собрались, решили, что будем плакать потом, сначала надо решить вопрос с лекарством. Мы уже слышали про СМА и знали, какие деньги нужно собрать, для нас это что-то нереальное, - рассказывает папа Кости Иван.

Родители поддерживали здоровье Кости как могли Фото: Алексей БУЛАТОВ

На препарат «Золгенсма» родителям удалось собрать самостоятельно около 20 миллионов рублей, первыми их поддержали сотрудники МЧС, так как папа мальчика служит начальником караула. Собрать деньги также помогли политики и неравнодушные уральцы. Завершить сбор удалось учредителям «Фонда Святой Екатерины». Они увидели, что сбор средств идет слишком долго и всего за три часа собрали недостающую сумму - 90 миллионов рублей.

Собрать деньги на дорогой препарат помог «Фонда Святой Екатерины» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако заветный укол мальчику поставили лишь спустя 11 месяцев.

- Препарат нам должны были доставить в больницу в Москве. Костю планировали положить в нее еще в августе, но он заболел. Нам назначили новую дату укола – 29 сентября. Мы приехали в больницу 26 числа, чтобы предварительно сдать все необходимые анализы, но Костик снова подхватил вирус прямо там. Укол препарата мы смогли сделать 7 октября. Конечно, еще немного переживаем, как пройдет восстановление. Но это все равно очень-очень большая радость для нас с мужем, - делится мама Кости Полина Каткова.

Впереди мальчугана ждут курс реабилитации гормональными препаратами, а как только гормоны придут в норму, родители смогут начать заниматься с ним лечебной физкультурой и прочими процедурами, восстанавливающими мышцы.

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