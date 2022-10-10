Ранее у него не было проблем с законом. Фото: «Одноклассники»

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор 64-летнему Валерию Краснову, который оказался за решеткой после заявления учащейся УрГПУ. По данным «КП-Екатеринбург», пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как посидел с 17-летней девушкой в своем Opel.

Несовершеннолетняя же утверждала, что Краснов трогал ее между ног. Все произошло у общежитий вуза в ночь на 21 сентября прошлого года.

- Девушка утверждает, что сумела выбраться из автомобиля пенсионера и сообщила обо всем коменданту. Та в свою очередь записала номер легковушки и сообщила обо всем в полицию, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией.

Через два дня Валерия отправили под домашний арест, а в ноябре следователь назначил ему психиатрическую экспертизу. По всей видимости, мужчину признали вменяемым.

- Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. Валерия Краснова признали виновным по части 3 статьи 132 УК. Ему назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе суда.

Пенсионер обжаловал приговор. Фото: «Одноклассники»

Пенсионер и его адвокат подали апелляцию, но пока она не поступила в Свердловский областной суд. В СУ СКР по Свердловской области отказались от комментариев.

На момент публикации связаться с родными Валерия Краснова не удалось. Мы готовы отразить их позицию, если они свяжутся с нашей редакцией.

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