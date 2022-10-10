Десантнику из Свердловской области, погибшему во время спецоперации, присвоили Орден Мужества

Награду передали дяде погибшего военнослужащего (слева). Фото: adm-tavda.ru

Минувшей весной во время спецоперации погиб 21-летний уроженец Тавды Николай Цвигун. Молодой человек служил в десанте. В зоне СВО он с товарищами попал под обстрел. Прощание и похороны прошли 31 мая в селе Кошуки. Накануне в Тавде его родственникам передали «Орден Мужества», которым Николай был награжден посмертно. Его принял дядя Николая, воспитывавший его.

- Перед вручением торжественной награды присутствующие почтили память погибшего земляка минутой молчания, - прокомментировали в администрации Тавдинского городского округа. - Николай Андреевич погиб как настоящий герой. Несмотря на юный возраст Николай Цвигун стал примером для подрастающего поколения, да и для всех тавдинцев. Вечная слава и память герою.

Орден Мужества, присвоенный Николаю Цвигун посмертно Фото: adm-tavda.ru

О карьере военного Николай мечтал с детских лет. Он учился в Городищенской средней школе, затем в школе №2 Тавды в кадетском классе. Выпускной встретил в школе села Кошуки.

- Он занимался спортом – легкой атлетикой в Детско-юношеской спортивной школе, принимал участие в районных соревнованиях и в юнармейском марафоне. Успешно сдал экзамены и поступил в Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса.

На втором курсе Николая призвали в армию. Он мог бы воспользоваться отсрочкой по образованию, но не захотел. А когда закончилась срочная служба, Николай заключил контракт и продолжил нести службу в той же самой части, но уже как кадровый военный. Погиб Николай Цвигун 24 мая.