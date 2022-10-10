«Называю бывшего опупышем»: жители Екатеринбурга дали определения словам из уральского сленга

Не зная те или иные слова, уральцы давали интересные и забавные ответы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» прогулялась по улицам Екатеринбурга и узнала, хорошо ли уральцы разбираются в коренном сленге. Некоторые их ответы оказались неожиданными и даже забавными.

Уральцы удивили, давая определения словам коренного сленга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из «Словаря русских говоров Среднего Урала» мы выбрали 10 самых разных и интересных слов:

- Айда – пойдем

- Взбутетенькивать – трясти

- Вехотка – мачалка

- Гнусена – плакса

- Дать тыкаля – сильно толкнуть

- Задрыга – упертый

- Колаба – возлюбленный

- Опупыш – неровность, бугор

- Хлюпаться – работать с утра до ночи

- Цопать – жадно есть

Многие, не зная ответов, придумывали свои интересные ассоциации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самыми знакомыми для жителей мегаполиса оказались междометие «айда» и слово «вехотка». А вот о значении слов «взбутетенькивать» и «дать тыкаля» нетрудно догадаться, даже никогда не слышав их.

Остальные уральские словечки, видимо, настолько устарели, что их значение не смогли определись даже представители старшего поколения.

Больше всего затруднений у уральцев вызвали слова «задрыга», «колаба», «опупыш», «хлюпаться» и «цопать», ведь они совсем не похожи на их современное значение. Не зная те или иные слова, уральцы давали интересные, а порой даже очень забавные ответы.

Большинство слов оказались не знакомы даже для представителей старшего поколения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот такие определения словам давали опрошенные:

- Айда (пойдем) – «пошли», «это говорят, когда хотят кого-то позвать куда-то», «говорят, когда с чем-то согласны», «давайте пойдем»

- Взбутетенькивать (трясти) – «взбалтывать», «смешивать», «трясти ребенка», «выпивать», «волновать»

- Вехотка (мачалка) – «мачалка», «походка», «выходка»

- Гнусена (плакса) – «тот, кто в нос говорит», «гнусавый», «обиженный», «гусь, наверное», «какая-нибудь дрянь», «комар какой-то», «зануда»

- Дать тыкаля (сильно толкнуть) – «дать кулака», «дать пятюню», «дать подзатыльник», «ударить», «сбежать»

Для молодого поколения оказались знакомы междометие «айда» и слово «вехотка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Задрыга (упертый) – «тот, кому холодно, вот сейчас мы – задрыги, похолодало на улице», «заика», «мерзляка», «дерганный человек», «кто-то забитый», «весельчак»

- Колаба (возлюбленный) – «колобок», «вторая половинка или близкий человек», «воображуля», «человек, который бедокурит»

- Опупыш (неровность, бугор) – «тупенький», «птенец или маленький питомец», «так можно бывшего называть»

- Хлюпаться (работать с утра до ночи) – «плакать», «обниматься», «плескаться», «идти по чему-нибудь мокрому», «купаться»

- Цопать (жадно есть) – «каблучками цокать», «быстро идти», «шагать», «цокать или топать», «цеплять или хватать что-нибудь», «тараторить»

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