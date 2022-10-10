Синоптики рассказали, когда в Екатеринбург придет похолодание и осадки

Ближе к выходным в Екатеринбург придут дожди и похолодание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие дни в Екатеринбурге с 10 по 12 октября будет теплая и комфортная погода. Но тепло с нами останется ненадолго. Уже к выходным в Свердловскую область придут осадки и снег. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

В ближайшие дни Екатеринбург не накроет сильными дождями. К тому же, температура воздуха будет выше нормы. Хотя еще одного «Бабьего лета» ожидать не стоит. Тепло задержится в Екатеринбурге еще на несколько дней, а уже к выходным стоит приготовить теплые вещи и ждать похолодания.

- В ближайшие дни с 10 до 12 октября ожидается температура выше нормы. Дневные будут на отметке +8…+13 градусов. Каких-то существенных осадков пока не предвидится. На неделе возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет на отметке от +1 до +6 градусов. Ближе к выходным похолодает до +1 ночью. Дневные температуры от +5 до +8 градусов, - рассказала Галина Шепоренко.

Как отмечает синоптик, в выходные в северных районах Свердловской области выпадет мокрый снег. Однако, мощного снегопада не ожидается. Ветер умеренный, неустойчивый от 4 до 9 метров в секунду.