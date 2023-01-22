В Свердловскую область после оттепели придут морозы до -18 градусов и сильный ветер

Похолодание придет в регион на новой неделе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область после оттепели сразу придет резкое похолодание. Ранее, в Екатеринбурге существенно потеплело. И температура воздуха до -3 градусов порадовала жителей. Однако, по данным синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидаются температуры до -19 градусов ночью. Об этом сообщает сайт Уралгидрометцентра.

Уже в понедельник, 23 января, в Свердловской области ночью температура воздуха опустится до -12…-17 градусов. Днем воздух прогреется до -9 градусов. При этом, синоптики прогнозируют порывистый ветер до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге, 23 января, ночью будет от -8…-10 градусов. Днем потеплеет до -6 градусов. При этом, скорость ветра может достигать 12 метров в секунду.

Метеоролог Алексей Пулин и автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» объяснил, с чем связано похолодание.

- В воскресенье на Северный Урал поступит холодная воздушная масса со стороны Карского моря в тылу усиливающегося над ЯНАО циклона. Холодный фронт расположится над Свердловской областью, в северных и центральных районах которой пройдет снег, до 5 миллиметров, - рассказал Алексей Пулин.

Во вторник, 24 января, в области может похолодать до -18 градусов ночью. Днем при прояснении возможно потепление от -3..-13 градусов. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 14 метров в секунду.