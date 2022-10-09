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Общество9 октября 2022 10:30

В Свердловской области завершились поиски 12-летнего подростка

Ребенок пропал 7 октября
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Поиски завершились 9 октября

Поиски завершились 9 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтерам удалось найти 12-летнего подростка, пропавшего в Верхней Пышме 7 октября. Известно, что ребенок ушел гулять, после чего не вернулся домой. Как уточняют волонтеры поискового отряда «Прорыв», с подростком ничего не случилось. Поиски завершились 9 октября.

- Мальчик жив, с ним все хорошо, - подтвердили «КП Екатеринбург» волонтеры поискового отряда.

Подробности о том, где именно и при каких обстоятельствах был найден мальчик не раскрываются. На момент публикации получить ответ от пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области не удалось.

В конце сентября в регионе удалось найти еще одного пропавшего подростка. Поиски 16-летнего парня завершились 25 сентября, а пропал он 24 числа. В поисковом отряде «Лиза Алерт» уточнили, что с подростком все в порядке.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ