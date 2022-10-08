Спасатели два часа шли через уральскую тайгу, чтобы эвакуировать пострадавшую в походе девочку

В походе школьница получила травму Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Помощь спасателей понадобилась сегодня, 8 октября, вблизи горы Золотой камень - это рядом с Североуральском. Туристы сообщили, что школьнице, шедшей с ними, в пути стало плохо и ее срочно надо эвакуировать с маршрута. Сообщение о ЧП в экстренную службу поступило в половине четвертого часа дня.

- При прохождении туристического маршрута получила травму ребенок, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту происшествия незамедлительно направились сотрудники 53-й пожарно-спасательной части Североуральска и медицинский работник.

Девочку выносили при помощи спинального щита Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Местность в тех краях труднодоступная. Спасателям пришлось два километра добираться до туристов пешком.

- После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к ее эвакуации с помощью спинального щита, - добавляют в МЧС.

В обратную сторону с ребенком на щите спасатели также шли два часа, после чего передали девочку бригаде скорой помощи. Ее госпитализировали в городскую больницу Североуральска.