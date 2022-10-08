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Происшествия8 октября 2022 15:52

Спасатели два часа шли через уральскую тайгу, чтобы эвакуировать пострадавшую в походе девочку

После этого еще два часа они несли ребенка к машине скорой помощи
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В походе школьница получила травму Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В походе школьница получила травму Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Помощь спасателей понадобилась сегодня, 8 октября, вблизи горы Золотой камень - это рядом с Североуральском. Туристы сообщили, что школьнице, шедшей с ними, в пути стало плохо и ее срочно надо эвакуировать с маршрута. Сообщение о ЧП в экстренную службу поступило в половине четвертого часа дня.

- При прохождении туристического маршрута получила травму ребенок, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - К месту происшествия незамедлительно направились сотрудники 53-й пожарно-спасательной части Североуральска и медицинский работник.

Девочку выносили при помощи спинального щита Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Девочку выносили при помощи спинального щита Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Местность в тех краях труднодоступная. Спасателям пришлось два километра добираться до туристов пешком.

- После обследования пострадавшей врачом сотрудники МЧС приступили к ее эвакуации с помощью спинального щита, - добавляют в МЧС.

В обратную сторону с ребенком на щите спасатели также шли два часа, после чего передали девочку бригаде скорой помощи. Ее госпитализировали в городскую больницу Североуральска.

Школьницу доставили к машине скорой помощи Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Школьницу доставили к машине скорой помощи Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ЧППроисшествия: ЧП