В Первоуральске прекращены поиски двух мальчиков, пропавших вместе с собакой

Мальчики ушли 7 октября, но домой так и не вернулись Фото: предоставлено поисковым отрядом «ЛизаАлерт».

ЧП случилось в пятницу в Первоуральске. Два мальчика пошли гулять, но домой так и не вернулись. Как сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт», у одного из них с собой была собака породы «Пекинес». Пропали школьники 10 и 12 лет.

- Дети пропали вместе. 7 октября они куда-то пошли, но домой оба не вернулись, - объясняет Анастасия Дружинина, старший инфорг поискового отряда. - Поиски проходили в городском массиве.

В субботу в третьем часу дня стало известно о прекращении поисков. «Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию руководителя пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых.

- Хочу успокоить читателей «Комсомолки». Ребята живы и здоровы, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сегодня, 8 октября, в ходе поисковых мероприятий их обнаружили сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Первоуральска совместно с родителями. Подростки находились возле общеобразовательной школы №4. Они доставлены в дежурную часть, где их опрашивают в присутствии законных представителей.

В поисках участвовало 60 сотрудников полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отметил полковник Валерий Горелых, изначально в полицию поступила информация о пропаже лишь одного мальчика.

- По предварительным данным, ни в какие криминальные истории они, к счастью, не попали, - уточнил Валерий Горелых. - Один из них ранее уже уходил, но возвращался. Поэтому родители не объявляли его в розыск. Поэтому и значился в розыске официально один мальчик - родители которого в розыск подали. В поисковых мероприятиях было задействовано порядка 60 представителей МВД из различных служб, волонтеры и родители. Начальник ОВД Первоуральска Вячеслав Шведчиков после того, как поступило сообщение о пропаже детей, поднял личный состав по тревоге. Сейчас розыскным мероприятиям уже дан отбой.

Однако для семьи одного из мальчиков эта история еще не завершилась.

- Завершившийся эту историю пока назвать скорее всего нельзя, так как ребята, «путешествуя» по району, потеряли свою собаку по кличке Мася. Теперь ее разыскивают, - добавил Валерий Горелых. - Будем надеяться, что и четвероногого друга тоже удастся найти живым и здоровым.