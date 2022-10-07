«Шмели» сумели открыть счет уже на четвертой минуте. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

Футбольный клуб «Урал» на домашнем поле уверенно переиграл подмосковные «Химки» и покинул зону прямого вылета из Российской Премьер-лиги. Встреча с принципиальным соперником в борьбе за выживание, проходившая на «Екатеринбург арене», завершилась со счетом 2:1.

«Шмели» сумели открыть счет уже на четвертой минуте первого тайма, нападающий Алексей Каштанов получил пас на левом краю штрафной, протащил мяч в центр и пробил в ближний угол, вратарь Илья Лантратов оказался бессилен.

В целом в первом игровом отрезке команда хозяев чаще беспокоила голкипера соперника, гости предпринимали попытки сравнять счет и создали пару опасных моментов, однако не смогли распечатать ворота Ильи Помазуна.

Встреча с принципиальным соперником, проходившая на «Екатеринбург арене», завершилась со счетом 2:1. Фото: пресс-служба футбольного клуба «Урал»

На 63 минуте встречи «Урал» удвоил свое преимущество, все тот же Алексей Каштанов с фланга ушел в центр и передачей вразрез отправил Лазара Ранджеловича на ворота «Химок». Уже в добавленное время гости все-таки смогли отыграть один мяч, на 91 минуте Илья Кухарчук пробил по воротам, и после рикошета круглый оказался в сетке.

Теперь в активе подопечных Виктора Гончаренко 10 очков в 11 проведенных матчах, клуб временно покидает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Следующую игру «шмели» проведут на выезде против «Ростова», игра состоится 14 октября.

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