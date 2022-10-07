«Уралтрансмаш» отправил партию самоходных гаубиц в Минобороны

Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. Фото: «Уралвагонзавод»

Завод «Уралтрансмаш» досрочно отправил партию самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С» в Минобороны РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода». Отмечается, что боевая машина способна производить до 10 выстрелов в минуту. В обновленном уровне гаубицы был также улучшен режим огневого налета.

- В рамках ГОЗа провели капремонт всех узлов. Гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем, - говорится в сообщении «Уралвагонзавода».

Отметим, что гаубица «Мста-С» может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой. Она была разработана на «Уралтрнасмаше» в конце 80-х. Ее приняли на вооружение Советской армии в 1989 году.

Напомним, что в Свердловской области один из учебных центров для мобилизованных находится в Еланском гарнизоне. Накануне корреспонденты «КП» лично побывали там и посмотрели на условия содержания резервистов.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она коснется 300 тысяч человек. Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщала о более чем 130 случаях ошибочной мобилизации на Среднем Урале.

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