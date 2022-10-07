Что должно быть в аптечке у мобилизованного
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мобилизованных обеспечивают в соответствии с нормами, которые прописаны для контрактников - это не раз объявлялось официально устами военных комиссаров. Однако есть тонкости: продумать обмундирование для каждого с учетом всех особенностей невозможно. То же самое касается аптечки. «КП-Екатеринбург» с сотрудником Росгвардии, участником спецоперации на Украине и составила с ним список тех вещей, которые нужно взять с собой. А также узнала, как собрать аптечку при мобилизации.
Что нужно взять в аптечку мобилизованного
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
У лиц имеющих хронические заболевания, обязательное наличие своих индивидуальных лекарств
Препараты, которые нужно взять мобилизованному
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА