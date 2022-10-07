Что должно быть в аптечке у мобилизованного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованных обеспечивают в соответствии с нормами, которые прописаны для контрактников - это не раз объявлялось официально устами военных комиссаров. Однако есть тонкости: продумать обмундирование для каждого с учетом всех особенностей невозможно. То же самое касается аптечки. «КП-Екатеринбург» с сотрудником Росгвардии, участником спецоперации на Украине и составила с ним список тех вещей, которые нужно взять с собой. А также узнала, как собрать аптечку при мобилизации.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В АПТЕЧКЕ ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ

Что нужно взять в аптечку мобилизованного Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

У лиц имеющих хронические заболевания, обязательное наличие своих индивидуальных лекарств