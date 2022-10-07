«Попросил найти новых хозяев»: Мобилизованный москвич вынужден был отправить пса Рубика на передержку в Екатеринбург

Фокстерьер по кличке Рубик прибыл прямиком из Москвы. Фото: передержка "Зоозабота"

В передержку для собак «Зоозабота» в поселке Прохладный прибыл новый питомец. Фокстерьер по кличке Рубик прибыл прямиком из Москвы: хозяин домашнего питомца попал под частичную мобилизацию. После долгих раздумий, мужчина пришел к выводу, что лучше подыскать Рубику новых хозяев.

- Рубик ехал к нам с помощью транспортной компании из Москвы. Для него это не первое путешествие: изначально его семья жила в Крыму, а потом перебрались в столицу, для собственной безопасности, - рассказывает «КП Екатеринбург» директор передержки «Зоозабота» Антонина Недоступ.

Передать собаку в передержку под Екатеринбургом было решено из-за того, что в Москве попросту нет организаций, в которых могут надолго оставить питомцев и помочь найти новую семью.

- Так совпало, что я в тот момент находилась там в командировке, мы смогли встретиться с хозяином Рубика и все это организовать, - уточняет хозяйка передержки.

Сейчас Рубик себя чувствует отлично. Фото: передержка "Зоозащита"

Сейчас Рубик себя чувствует отлично. Как говорят волонтеры, он очень активный, веселый и дружелюбный пес. Хозяева даже проплатили ему занятия с профессиональным кинологом. С ним много гуляют, играют и занимаются дрессировкой сотрудники «Зоозаботы».

- У Рубика все прекрасно. Он в целом, парень неунывающий, очень веселый, много гуляет, с ним часто занимаются, - уточняют в «Зоозаботе».

Изначально хозяин фокстерьера запланировал найти ему новый дом. Так как у него самого могут возникнуть проблемы как жильем, так и с заработком.

- Сами понимаете, что найти съемное жилье, чтобы пустили с животными сложно. Они трезво оценили возможности и сразу решили не рисковать. Буквально вчера хозяин отзвонился, сказал, что появился, так сказать, свет в конце туннеля, - рассказывает «КП Екатеринбург» владелица организации.

Через месяца два фокстерьер, возможно, сможет вернуться домой. Фото: передержка "Зоозащита"

По словам сотрудников, через месяца два фокстерьер, возможно, сможет вернуться домой - его заберут родные мобилизованного мужчины.

По всей Свердловской области мобилизованные вынуждены быстро придумывать, куда временно пристроить своего домашнего любимца на время службы. На официальном портале «Объясняем.РФ» появился список приютов, однако Свердловской области в нем нет.

Волонтеры стали организовывать передержки у себя дома, а в гостиницах для домашних животных для мобилизованных стали устраивать скидки и специальные условия.