У силовика был доступ к гостайне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ФСБ по Свердловской области проводит проверку в отношении оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. По словам инсайдера, силовик перешел границу через КПП «Маштаково». Связан ли внезапный переезд с объявлением частичной мобилизации пока неизвестно.

- Да, сотрудник ОБЭП сбежал в Республику Казахстан. До этого находился в служебной командировке в Москве. Не исключена вероятность, что ФСБ возбудит уголовное дело. У него был доступ к государственной тайне, а он покинул страну без разрешения начальства. Сам же сказал, что нашел там высокооплачиваемую работу, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области заявили, что не могут прокомментировать ситуацию.

- По существу вопроса поясняем, что в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 „О федеральной службе безопасности“ информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну. В данной связи предоставить СМИ официальный комментарий не представляется возможным, - заявили в пресс-службе УФСБ.

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