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Общество7 октября 2022 10:10

Вы лучшие! «Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мой любимый учитель»

Талантливые и перспективные педагоги собрали 167 934 голоса в общей копилке народного голосования.
Лариса НИКИТИНА
Директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» Алексей Двизов вручил награды победительницам Валентине Гусевой, Ларисе Меньшовой и Елене Соседковой (слева направо)

Директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» Алексей Двизов вручил награды победительницам Валентине Гусевой, Ларисе Меньшовой и Елене Соседковой (слева направо)

Ко Дню учителя, 5 октября, «Комсомольская правда» подвела итоги онлайн-конкурса «Мой любимый учитель» и объявила имена победителей. Ими стали учитель математики школы № 76 г. Екатеринбурга Валентина Гусева, учитель математики и информатики школы № 4 г. Екатеринбурга Елена Соседкова и учитель начальных классов школы № 1 ГО Пелым Лариса Меньшова.

Целый месяц на сайте «Комсомолки» www.ural.kp.ru шло онлайн-голосование. Его целью было выявить талантливых и перспективных педагогов Свердловской области, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учитель в нашем регионе.

С 8 сентября количество лайков под фотографиями 33 конкурсантов росло и менялось так, что предугадать лидера было невозможно. Десятки тысяч детей и взрослых уральцев, а также жителей других регионов и даже стран отдавали голоса за своих педагогов. Баллы прибывали днем и ночью.

И вот наступил день торжества: 6 октября мы встретили в екатеринбургской редакции «Комсомолки» трех очаровательных победительниц. Их результаты в таблице голосов - это достойный показатель общественного признания.

Так, безоговорочная победа досталась Валентине Гусевой, она получила более 49 тысяч голосов. Второе место получила Елена Соседкова, у нее более 45 тысяч голосов. Третьей стала Лариса Меньшова, за нее проголосовали 35 тысяч раз.

В ходе фотосессии учительницы выглядели самыми счастливыми - с улыбками, букетами цветов, дипломами конкурса и подарками от генерального партнера конкурса - официального дилера LADA в Екатеринбурге и Свердловской области компании АВТОВЕК и «Комсомольской правды».

Дипломантки признались, что не ожидали победы, а также - попасть в информационное поле известного и популярного российского издания. Так, они стали участницами радиопередачи, которая вышла в эфире радио «Комсомольская правда». Педагоги поделились со слушателями интересными историями из будней учителей, рассказали о самых приятных и сложных моментах в работе, о современных детях и о том, чему они их учат и как воспитывают.

После церемонии награждения мы спросили их, что они чувствовали все это время, пока шло конкурсное голосование.

На радиоэфире учителя поделились интересными школьными историями

На радиоэфире учителя поделились интересными школьными историями

Валентина Гусева:

- Участие в конкурсе - это счастливый случай. Я увидела в интернете объявление о нем, но сначала спокойно отнеслась. А в последний день регистрации увидела, что мои коллеги отправляют на конкурс заявки. Решила, почему бы и мне не попробовать и подала заявку.

Весь сентябрь наши ученики пристально следили за тем, как изменяется количество голосов на сайте «Комсомольской правды». И вдруг узнаю от них - я победитель! Это было неожиданно и очень приятно!

Моя семья, коллеги, ученики и родители поздравили меня.

Отмечу, этот конкурс необычен тем, что здесь соревнуется не сам учитель, а его энергетика - это то, на что не можешь повлиять. Я благодарна за такое высокое доверие.

Елена Соседкова:

- Когда пришло сообщение о начале конкурса в «Комсомолке», мы с родителями и детьми посоветовались и решили участвовать. Я не ожидала, что окажусь в числе победителей. Хотя чувство поддержки со стороны учеников, коллег и родителей не покидало меня в течение месяца.

Я заходила в соцсети и видела, как шли репосты, как призывали голосовать. Коллеги каждое утро сообщали: «Елена Сергеевна, я сегодня за вас проголосовала». Знаете, это заряжает позитивной энергией и показывает, что я работаю в прекрасном месте, с замечательными детьми и коллегами.

Этим конкурсным участием я хочу зарядить детей на то, чтобы они были более уверенными и находили, где тоже могут себя проявить и показать. Я очень хочу, чтобы будущее моих учеников было хорошим и позитивным.

Лариса Меньшова:

- Это призовое место я заняла благодаря поддержке моих учеников, родителей, коллег, близких, а самое главное - моей семьи. Мои дочь и сын уже взрослые, живут в Благовещенске. Они звонили и говорили: «Мама, не отступай, вперед!»

Меня поддерживали на Урале, в Амурском крае, в Абхазии, в других регионах страны.

Мои ученики еще маленькие - 4-й класс. Но они очень продвинутые. Каждый день они напоминали: «Лариса Михайловна, а мы знаем, сколько у Вас голосов, я и мама проголосовали, и бабушка».

Иногда они удивлялись, что за ночь голоса росли с 300 до 600. Приходилось объяснять, что у нас страна большая - кто-то спит, а кто-то уже проснулся. Дети обещали, что пока я здесь, в Екатеринбурге, они будут прилежно учиться и ждать моего возвращения в Пелым. Я рада быть для них хорошим примером.

«Комсомолка» подсластила праздник учителей

«Комсомолка» подсластила праздник учителей

Напомним, идею «Комсомольской правды» провести онлайн-конкурс среди учителей поддержали Министерство образования Свердловской области и образовательные учреждения региона. Педагогические коллективы школ и родительские комитеты выдвинули 33 кандидатуры.

Самые отважные и уверенные учителя участвовали в конкурсе, где большую роль играет отношение со стороны окружающих - тех, кого учишь, с кем работаешь, общаешься, дружишь или конкурируешь. Конкурсанты получили отличную возможность ощутить всю силу общественной поддержки и свой потенциал в работе с детьми.

«Комсомолка» желает победителям и всем участникам конкурса новых трамплинов и высоких достижений в работе! Оставайтесь любимыми, учителя!

Конкурс проходит при поддержке генерального партнера - компании АВТОВЕК - официального дилера LADA в Екатеринбурге. Более 50 000 клиентов компании стали обладателями автомобилей LADA. Сегодня АВТОВЕК предоставляет уникальные условия покупки автомобиля LADA с помощью государственной программы поддержки. Действует СКИДКА до 25% от стоимости автомобиля при покупке первого или семейного автомобиля, для УЧИТЕЛЕЙ и ВРАЧЕЙ, а также при покупке нового автомобиля в трейд-ин. Оформите заявку по ссылке , получите подарок при покупке автомобиля по госпрограмме.

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