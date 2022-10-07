Вы лучшие! «Комсомолка» наградила победителей конкурса «Мой любимый учитель»

Директор екатеринбургского филиала «Комсомольской правды» Алексей Двизов вручил награды победительницам Валентине Гусевой, Ларисе Меньшовой и Елене Соседковой (слева направо)

Ко Дню учителя, 5 октября, «Комсомольская правда» подвела итоги онлайн-конкурса «Мой любимый учитель» и объявила имена победителей. Ими стали учитель математики школы № 76 г. Екатеринбурга Валентина Гусева, учитель математики и информатики школы № 4 г. Екатеринбурга Елена Соседкова и учитель начальных классов школы № 1 ГО Пелым Лариса Меньшова.

Целый месяц на сайте «Комсомолки» www.ural.kp.ru шло онлайн-голосование. Его целью было выявить талантливых и перспективных педагогов Свердловской области, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учитель в нашем регионе.

С 8 сентября количество лайков под фотографиями 33 конкурсантов росло и менялось так, что предугадать лидера было невозможно. Десятки тысяч детей и взрослых уральцев, а также жителей других регионов и даже стран отдавали голоса за своих педагогов. Баллы прибывали днем и ночью.

И вот наступил день торжества: 6 октября мы встретили в екатеринбургской редакции «Комсомолки» трех очаровательных победительниц. Их результаты в таблице голосов - это достойный показатель общественного признания.

Так, безоговорочная победа досталась Валентине Гусевой, она получила более 49 тысяч голосов. Второе место получила Елена Соседкова, у нее более 45 тысяч голосов. Третьей стала Лариса Меньшова, за нее проголосовали 35 тысяч раз.

В ходе фотосессии учительницы выглядели самыми счастливыми - с улыбками, букетами цветов, дипломами конкурса и подарками от генерального партнера конкурса - официального дилера LADA в Екатеринбурге и Свердловской области компании АВТОВЕК и «Комсомольской правды».

Дипломантки признались, что не ожидали победы, а также - попасть в информационное поле известного и популярного российского издания. Так, они стали участницами радиопередачи, которая вышла в эфире радио «Комсомольская правда». Педагоги поделились со слушателями интересными историями из будней учителей, рассказали о самых приятных и сложных моментах в работе, о современных детях и о том, чему они их учат и как воспитывают.

После церемонии награждения мы спросили их, что они чувствовали все это время, пока шло конкурсное голосование.

На радиоэфире учителя поделились интересными школьными историями

Валентина Гусева:

- Участие в конкурсе - это счастливый случай. Я увидела в интернете объявление о нем, но сначала спокойно отнеслась. А в последний день регистрации увидела, что мои коллеги отправляют на конкурс заявки. Решила, почему бы и мне не попробовать и подала заявку.

Весь сентябрь наши ученики пристально следили за тем, как изменяется количество голосов на сайте «Комсомольской правды». И вдруг узнаю от них - я победитель! Это было неожиданно и очень приятно!

Моя семья, коллеги, ученики и родители поздравили меня.

Отмечу, этот конкурс необычен тем, что здесь соревнуется не сам учитель, а его энергетика - это то, на что не можешь повлиять. Я благодарна за такое высокое доверие.

Елена Соседкова:

- Когда пришло сообщение о начале конкурса в «Комсомолке», мы с родителями и детьми посоветовались и решили участвовать. Я не ожидала, что окажусь в числе победителей. Хотя чувство поддержки со стороны учеников, коллег и родителей не покидало меня в течение месяца.

Я заходила в соцсети и видела, как шли репосты, как призывали голосовать. Коллеги каждое утро сообщали: «Елена Сергеевна, я сегодня за вас проголосовала». Знаете, это заряжает позитивной энергией и показывает, что я работаю в прекрасном месте, с замечательными детьми и коллегами.

Этим конкурсным участием я хочу зарядить детей на то, чтобы они были более уверенными и находили, где тоже могут себя проявить и показать. Я очень хочу, чтобы будущее моих учеников было хорошим и позитивным.

Лариса Меньшова:

- Это призовое место я заняла благодаря поддержке моих учеников, родителей, коллег, близких, а самое главное - моей семьи. Мои дочь и сын уже взрослые, живут в Благовещенске. Они звонили и говорили: «Мама, не отступай, вперед!»

Меня поддерживали на Урале, в Амурском крае, в Абхазии, в других регионах страны.

Мои ученики еще маленькие - 4-й класс. Но они очень продвинутые. Каждый день они напоминали: «Лариса Михайловна, а мы знаем, сколько у Вас голосов, я и мама проголосовали, и бабушка».

Иногда они удивлялись, что за ночь голоса росли с 300 до 600. Приходилось объяснять, что у нас страна большая - кто-то спит, а кто-то уже проснулся. Дети обещали, что пока я здесь, в Екатеринбурге, они будут прилежно учиться и ждать моего возвращения в Пелым. Я рада быть для них хорошим примером.

«Комсомолка» подсластила праздник учителей

Напомним, идею «Комсомольской правды» провести онлайн-конкурс среди учителей поддержали Министерство образования Свердловской области и образовательные учреждения региона. Педагогические коллективы школ и родительские комитеты выдвинули 33 кандидатуры.

Самые отважные и уверенные учителя участвовали в конкурсе, где большую роль играет отношение со стороны окружающих - тех, кого учишь, с кем работаешь, общаешься, дружишь или конкурируешь. Конкурсанты получили отличную возможность ощутить всю силу общественной поддержки и свой потенциал в работе с детьми.

«Комсомолка» желает победителям и всем участникам конкурса новых трамплинов и высоких достижений в работе! Оставайтесь любимыми, учителя!

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