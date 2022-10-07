На полигоне под Екатеринбургом разбились два парашютиста

Пострадали два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 7 октября, на соревнованиях по стрельбе, которые проходили на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом, случилось ЧП. Во время церемонии торжественного открытия на полигон спустились парашютисты с флагами. К сожалению, их приземление вышло неудачным. Один повредил ногу. У другого травмы более серьезные.

- Так как мероприятие стрелковое, на полигоне дежурит карета неотложной помощи. Им на месте была оказана первичная помощь, после чего через 10-15 минут прибыли две кареты скорой помощи и увезли их в больницу, - прокомментировал Константин Холодилов, представитель Федерации стрельбы на дальние дистанции. – Оба были в сознании. У одного было что-то с ногой. Рентген покажет. У второго пострадавшего травмы были серьезнее.

По словам очевидцев, мужчина повредивший ногу, при приземлении перекувырнулся, после чего не смог встать, так как сразу понял, что с ногой что-то не так. Приземление второго парашютиста вышло более жестким.