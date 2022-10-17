«Уберем катаракту за 10 минут»: оперативно вернуть зрение можно в «ГлазЦентре» в Екатеринбурге

В клинике «ГлазЦентр» применяется новейшее высокотехнологичное оборудование для диагностики и удаления катаракты

Врачи федеральной сетевой клиники «ГлазЦентр» Микрохирургия глаза в Екатеринбурге уверены: всё поправимо.

Катарактальный и рефракционный хирург высшей категории Ирина Шаброва отметила: «Катаракту можно абсолютно убрать и вернуть зрение. Возможно, даже лучше того, которое было с рождения. Потому что убираем из глаза мутную среду и ставим интраокулярную линзу, которая обладает большей прозрачностью, чем родной хрусталик».

ПРОЦЕСС

Проводится сверхточная предоперационная диагностика

Необратимое помутнение хрусталика может привести к полной потере зрения. Процесс протекает безболезненно. Когда пациент замечает ухудшение и размытость зрения, катаракта уже прогрессирует. Поэтому важно регулярно проходить диагностику зрения у врача хирурга-офтальмолога и катарактального хирурга. Перед операцией обязательно проводится диагностика.

Первичный осмотр хирурга-офтальмолога и консультация в «ГлазЦентре» (визометрия, авторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, подбор ИОЛ) — от 2500 рублей. Проводится на множестве высокоточных офтальмологических аппаратах.

Есть несколько причин возникновения катаракты:

1. Возраст. В 44-68 лет в результате старения организма увеличивается плотность хрусталика, он мутнеет.

2. Врожденная катаракта. Детский возраст, связь с наследственностью (25-33%) или патологией хрусталика, возникшей при внутриутробном развитии эмбриона.

3. Травма. Сильный удар, порез, прокол, термический или химический ожог.

4. Диабет. Как осложнение