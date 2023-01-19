В бывшем кинотеатре «Заря» покажут историю развития Эльмаша

Выставку помогли создать жители Эльмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитый кинотеатр «Заря» в Екатеринбурге обрел вторую жизнь. С 2020 года команда сообщества «Пространство Заря» работает над тем, чтобы историческое место вновь стало центром притяжения для горожан.

За все три года в стенах бывшего кинотеатра провели множество интересных мероприятий: яркие выставки, показы авторского кино в местном киноклубе. Теперь в «Заре» обосновался Центр индустриального наследия Эльмаша - микрорайона, на границе которого и расположен бывший кинотеатр.

- В пространстве «Зари» планируется создать информационно-туристический центр про урбанистическую, промышленную историю Эльмаша, культурный центр и сделать ее точкой притяжения района, - рассказывают «КП-Екатеринбург» организаторы пространства.

Историческое фото "Зари" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый проект Центра Эльмаша откроется только 21 января. В основу выставки легла идея создания соцгорода в 1930-е годы. На выставке посетители узнают из фотографий, как эльмашевцы работали, отдыхали, как жили и живут.

В создании выставки участвовали историки и урбанисты Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Выставка появилась благодаря тем, кто любит и исследует Эльмаш многие годы, кто здесь живет или работает – среди партнеров и участников проекта Музей истории УЭТМ, Совет ветеранов Орджоникидзевского района, Историко-выставочный центр УТЗ, музей МЗиК, Евгений Бурденков, историк и краевед. Куратор выставки Светлана Усольцева, - рассказывают организаторы.

на открытии будет экскурсия по выставке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На открытии команда поделится планами Зари на год. На вернисаже пройдут экскурсии по экспозиции и показ архивной кинохроники с пленки. Начало 21 января с 14:00 в «Пространстве Заря». Вход свободный.