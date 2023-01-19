Где отметить День студента в Екатеринбурге в 2023 году

Бары и концертные площадки Екатеринбурга подготовили тусовки для студентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День студента, также известный как Татьянин день, проходит в России 25 января. В Екатеринбурге можно будет отметить на концертах, лекциях, клубах и барах. Мероприятия ко Дню студента будут проходить в течение недели.

Городской день студента + Татьянин день

Сезон студенческих вечеринок в концерт-холл «Свобода» будет открыт тусовкой «Городской день студента + Татьянин день». Тусовка пройдет 27 января. Вход по студенческим билетам будет бесплатным, а Татьянам обещают бесплатный шот в баре. Команда концерт-холла обещает лучшие треки для дикого рейва, фотозону, бир-понг, тату-зону, караоке и розыгрыши депозитов в бар. На сцену поднимутся Heidy, Din rise, Sun mak и Buzsquez.

Цена: от 299 рублей

Дата и время: 27 января в 23:00

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, 12.

«Каждый день Татьянин день»

Уральский государственный театр эстрады запустил концертную программу с оркестром. Пресс-служба учреждения рассказывает, что вечер будет интересен поклонникам театра. Особенно тем, кто хотел бы погрузиться в ретро-атмосферу.

«Праздник «Татьянин день» символизирует День студенчества, а значит, отсылает нас в нашу молодость, легкость, романтику, красоту и влюбленность. В исполнении блистательных вокалистов театра прозвучат шлягеры российской эстрады», - рассказывают в пресс-службе театра.

Цена: от 800 рублей

Дата и время: 25 января в 19:00

Место: Уральский государственный театр эстрады, ул. 8 Марта, 15.

10 шуток о науке

К Дню студенчества в Екатеринбурге проходят мероприятия, тесно связанные с академической наукой. В пабе Ben Hall состоится научно-популярное stand-up шоу, где деятели науки, культуры и искусства в неформальной обстановке разрушают мифы и стереотипы, а также остроумно высмеивают часть нашей жизни.

Вечер поддерживает школа астрономии kantrSkrip. Гости также принимают участие в том, что происходит на сцене. Также выступления сопровождаются музыкой от творческих коллективов.

Цена: 400 рублей

Дата и время: 29 января в 19:00

Место: Ben Hall, ул. Народной воли, 65

Алексей Ситников. Поговорим о будущем?

Вице-президент и один из создателей Сколковского института науки и технологий Алексей Ситников поговорит с уральцами о будущем науки и техники. Он расскажет, что происходит с лучшими университетами мира, зачем сегодня создавать инновационную среду и как университет может стать катализатором развития перспективных и наиболее важных отраслей экономики.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Дата и время: 26 января в 19:00

Место: Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 2

Бар «Nebar»

Битва вузов за кегу пива пройдет ночью 25 января. Бар обещает подарки от партнеров за самые оригинальные кричалки факультетов, а всем Татьянам такси за счет бара.

Сход свободный.

Дата и время: 25 января

Место: Бар «Nebar», ул. Радищева, 25.