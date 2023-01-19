Цифровой диалог: благодаря ЦУР власти ответили на 400 тысяч обращений уральцев за год

Первый зам. генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил о приоритизации работы ЦУР в регионах УрФО. Фото: пресс-служба Центра управления регионом

Чтобы эти проблемы эффективно решались на местах, Центр управления регионом (ЦУР) отслеживает их в соцсетях и перенаправляет в профильные ведомства.

ЦУР хорошо знаком уральцам. С 2020 года центры появились в каждом регионе страны по решению Президента РФ, как инструмент коммуникации жителей и власти для решения и предотвращения проблем. Так, ЦУР УрФО в 2022 году обработали 400 тыс. обращений граждан, среднее время ответа составило три часа.

Итоги этой работы и планы на 2023 год обсудили в Екатеринбурге. Полномочный представитель Президента Владимир Якушев провёл совещание с руководителями ЦУР УрФО и представителями АНО «Диалог Регионы».

По словам Владимира Якушева, ЦУР помогают органам власти быстрее реагировать на потребности людей, мониторят, обрабатывают и анализируют обращения жителей в Интернете, а также развенчивают фейки.

Как отметил первый зам. генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин, эффективность этой работы оценивается по таким показателям, как время и качество ответа от представителей органов власти. Для этого проводятся соцопросы среди граждан, получивших ответы, а также акция «Тайный покупатель», когда координаторы оставляют сообщение в сети и отслеживают, как органы власти работают с ним.

– Если губернаторы следят за тем, чтобы граждане получали соответствующую информацию, то в регионе лучше выстраивается эта работа, подключаются главы муниципалитетов. Госпаблики регионов УрФО ведутся достаточно активно. Еженедельно в них публикуется до 4,5 тысячи постов, которые получают порядка 7,8 миллионов просмотров, – подчеркнул Кирилл Истомин и поблагодарил Владимира Якушева за всестороннюю помощь в работе ЦУР.