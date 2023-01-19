В аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъяли «золотой» автомат Калашникова

Автомат декорирован златоустовскими мастерами Фото: Уральское таможенное управление

Необычный груз обнаружили сотрудники таможни у одного из пассажиров в аэропорту «Кольцово» - позолоченный автомат Калашникова АК-74М, калибра 7,62-мм.

- Его обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. - Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через «зеленый» коридор.

Сам автомат оказался еще и раритетным. Его изготовили в 1974 году. Его ствол, прицел и магазин покрыты позолотой с узором. А приклад и цевье сделаны из ценных пород дерева. По нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий. Автомат у мужчины изъяли и передали экспертам. Они будут выяснять, что же это все-таки – массово-габаритная модель или демилитаризованный автомат и можно ли его переделать обратно в боевой.

Автомат изучают эксперты, чтобы понять, что же это - красивый сувенир, или нечто большее Фото: Уральское таможенное управление

- Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тысяч рублей, - уточнили в Уральском таможенном управлении. - При опросе мужчина пояснил, что это списанное оружие, декорированное златоустовскими мастерами, которое он везет в подарок давнему другу.

Как уточнили сотрудники таможни, если окажется, что этот автомат еще можно сделать боевым, то мужчине может грозить уголовная ответственность. Если же это просто сувенир, то тут зависит все от его стоимости.

- Если стоимость больше 10 тысяч евро, тогда возможно нарушение закона о декларировании товаров. Это штраф и конфискация, - объяснили в таможенном управлении. – Если стоимость меньше 10 тысяч евро, то «автомат» мужчине просто вернут.