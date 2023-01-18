Появилась интерактивная карта безопасных купелей в Свердловской области

Купели проверили специалисты МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты центра управления регионом создали интерактивную карту с безопасными купелями в Свердловской области. В режиме онлайн можно посмотреть адрес а также, чем оборудована каждая из купелей. Спасатели одобрили свыше 80 купелей. Все эти купели в канун Крещения Господня были освящены, а также их проверили надзорные ведомства.

- Каждая купель оборудована защитным деревянным коробом. Глубина проруби от 1,2 до 1,8 метра. Рядом с купелью имеется спасательный пост, на котором дежурят не меньше двух аттестованных спасателей и медработник. К тому же, созданы пункты обогрева и раздевалки, – рассказал старший государственный инспектор центра госинспекции по маломерным судам Андрей Кустовлянкин.

В режиме онлайн можно увидеть, что есть на каждом пункте. Фото: скриншот сервиса Яндекс.Карты

В главный христианский праздник уральцам в очередной раз напомнили о правилах безопасности. А именно, о недопустимости окунаться в самодельную купель на открытом водоеме. Так как течением может затянуть ныряющего под лед и выбраться самостоятельно на сушу, он не сможет.

По его словам, окунаться в самодельную купель на открытом водоеме опасно – не всегда удается определить силу подледного течения, которое может затянуть под лед человека, нырнувшего в прорубь. Выбраться на сушу в таком случае становится почти невозможным.

Эксперты выявили купели, в которых вода небезопасна. Среди них проруби на Колонгинском водохранилище в Североуральске, а также на лодочной станции Краснотурьинского водохранилища. Не прошли проверку и купели в 10 метрах от восточного берега Шестого озера в Волчанске. Признана небезопасной прорубь на реке Актай в Верхотурье. В Каменске-Уральском не одобрена купель на реке Каменка в районе улицы Карла Маркса. В Екатеринбурге эксперты отметили, что для купания не подходит прорубь на улице Трактовой, 15.

В главный христианский праздник будут нырять в прорубь тысячи свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели также напоминают общие правила для тех, кто решился на крещенские купания. За пару часов до погружения нужно плотно поесть. А перед самим обрядом провести разминку, чтобы разогреть тело и мышцы.

Если человек решился на крещенские купания, важно соблюдать рекомендации врачей и спасателей. За два часа до проведения обряда следует плотно поесть. Подходите к проруби в удобной обуви с нескользкой подошвой. При погружении и выходе из купели держитесь за поручни. В водоеме нужно находиться не больше минуты, а также не следует нырять с головой. На выходе из проруби нужно растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Пить алкоголь до купания и после строго запрещено.

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