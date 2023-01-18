В Екатеринбурге завершились поиски 12-летней девочки с плюшевой игрушкой

Поиском занималась полиция и поисковый отряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 12-летней девочки. Вероника Лихачева пропала 17 января: ушла из дома и не вернулась. Ее поисками занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» и сотрудники полиции Екатеринбурга.

- Вероника найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске, - сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

На момент пропажи у школьницы была с собой только мягкая игрушка – плюшевая акула из IKEA. Одета Вероника была в куртку темно-синего цвета, болоньевые штаны серого цвета, вязаную розовую шапку и сапоги черного цвета.

На момент публикации получить подробности о ходе поисков Вероники Лихачевой у отряда «Прорыв» не удалось. В полиции Екатеринбурга воздержались от комментариев.