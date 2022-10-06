В Первоуральске предприниматель наладил серийное производство кровоостанавливающих жгутов

В последние дни на Урале массово скупают в аптеках кровоостанавливающие средства Фото: Маргарита РАЗУМОВА

В Первоуральске местный бизнесмен и инженер Алексей Елисеев запустил на предприятии «Урал-Гидро» производство кровоостанавливающих армейских жгутов. По словам мужчины, завод перепрофилируют для оказания помощи фронту. За основу был взят американский тип повязки. Серийное производство будет налажено именно в Первоуральске.

- Позвонили мне коллеги предприниматели из Москвы. Говорят: «Алексей, надо что-то делать. Мобилизацию в стране проводят, результаты страшно сказать какие. Даже как следует обмундированием обеспечить не способны». Буквально сутки подумал, что именно я, мы, можем очень быстро разработать и начать производить, - написал Алексей Елисеев на своей странице в социальных сетях.

Уже на следующий день специалисты начертили проекты жгутов, а файлы передали в цех, чтобы проработать нюансы, связанные с производством, а также рассчитать себестоимость. Прототипы уже запустили в производство.

Серийное производство налажено именно в Первоуральске Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Жгут армейский кровоостанавливающий - это архиважное изделие для каждого бойца на фронте. Он должен быть у каждого бойца с собой в наличии, а лучше два. При ранении он временно останавливает кровотечение, за это время надо обработать рану. По всей стране даже это копеечное изделие исчезло с прилавков аптек, - добавил предприниматель.

Бизнесмен уверяет, что не собирается зарабатывать на этом, и называет производство акцией, а не предпринимательством. Ее суть заключается в том, чтобы закупить медицинское изделие по себестоимости, а позже бесплатно развозить либо по военкоматам, либо фондам, которые займутся отправкой всего необходимого на фронт для нужд российских бойцов.

- Буквально вчера был у руководителя одного из Первоуральских заводов. Он решил нашу инициативу поддержать, приобрести определенное количество этих жгутов, которые будут розданы мобилизованным непосредственно с их предприятия. Какой-то сбор денег с населения организовывать мы не будем, - отметил Алексей.

Бизнесмен уверяет, что не собирается зарабатывать. Фото: страница Алексея Елисеева в социальных сетях

В комментариях к посту в социальных сетях инициативу уральца поддержали и рассказали, что в последнее время аптеки и маркетплейсы продают жгуты с огромной наценкой, и стоимость одного изделия может составлять порядка четырех тысяч рублей.

Напомним, с начала частичной мобилизации в Екатеринбурге стали чаще покупать кровоостанавливающие жгуты и губки. В аптеках эти товары найти сложно. И как отмечают провизоры, их резервируют с самого утра.