Диана и Александр вместе уже полтора года. Фото: скриншот видео

На этажах ревдинского педагогического колледжа раздался сигнал: «Внимание! Опасность пожара». Учащиеся поспешно эвакуировались, а студентка четвертого курса Диана Хакимзянова осталась со спасателями в классе. Ее осторожно вывели из здания. А дальше… Как в кино! Вокруг сотни зрителей. Уже на улице девушку ждал большой сюрприз: ее молодой человек Александр Пивоваров сделал ей предложение.

Пара познакомилась еще полтора года назад в социальных сетях. Диане – 18 лет, а ее жениху-спасателю Александру 22 года. И кажется, уже тогда неслабый огонек в сердце парня ей удалось развести.

- Александр написал мне сообщение о том, что пожелал познакомиться, началась беседа. Стали общаться, а потом он звал меня на свидания, но я все отказывалась. Но своей настойчивостью он меня покорил и я об этом не пожалела, - рассказала «КП-Екатеринбург» Диана Хакимзянова.

Александр Пивоваров учится в институте МЧС Екатеринбурга заочно на втором курсе и уже работает спасателем. Сама Диана уже через год закончит ревдинский педагогический колледж по специальности педагог начальных классов коррекционного образования. О том, что ради своей невесты Александр эвакуирует весь колледж, не догадывался никто.

- Это было очень внезапно и страшно. Зазвучала сигнализация, некоторые реально думали, что горим. Мне сказали остаться здесь. В класс пришел куратор со спасателями и сказал выходить нам. Они стали снимать на видео, я подумала, что это нужно для отчета. Сама ничего не успела понять, как на меня надели самоспасатель. Было страшно, так как его окошко заклеено бумагой, я ничего не видела. Меня крепко взяли под руку, но я доверяла спасателю, - продолжает девушка.

А дальше, все словно в романтическом фильме. Ее отвели в центр поля, освободили от самоспасателя. А перед Дианой оказался любимый парень с букетом роз и заветным колечком. И в качестве декораций – большая пожарная машина. Такого романтичного поворота событий не ожидал никто из присутствующих. Учащиеся колледжа выдохнули и стали поздравлять пару.

- Я открыла глаза. Была в полном шоке и растерянности. До меня не сразу дошло, что происходит. А потом, когда я услышала, что Саша меня спросил: «Ты выйдешь за меня замуж», только тогда я согласилась и почувствовала настоящее счастье. Он подарил мне букет белых роз и кольцо. Девочки из колледжа меня поздравляли весь день, - рассказала невеста.

Как рассказала Диана, о свадьбе с женихом Александром они еще не успели поговорить. Однако, церемонию бракосочетания молодые запланировали на следующий год.