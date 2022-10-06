Ушли под аплодисменты: в Свердловской области простились с актрисами, погибшими в аварии с тягачом

Вечером 1 октября тягач врезался в автобус труппы. Фото: Краснотурьинский театр кукол

В Краснотурьинске простились с актрисами театра кукол Кристиной Шварц и Юлией Арабей. Вечером 1 октября труппа возвращалась домой после трехдневных гастролей в Первоуральске. В районе Новой Ляли в автобус театра врезался грузовик, принадлежащий молокозаводу из Кушвы. Водитель тягача выехал на встречную полосу.

Кристина и Юлия погибли на месте, также травмы получил 21-летний актер Егор Старцев. Он сейчас готовится к операции в Екатеринбурге. Десятки жителей Краснотурьинска пришли проводить актрис в последний путь.

За рулем фуры был 51-летний житель Кушвы. Фото: предоставлено Валерием Горелых

- Можно сказать, что они выросли у нас. Учились, профессионально становились, - рассказала «КП-Екатеринбург» Лариса Мокрушина. - Кристина была у нас основной актрисой, работала с 2006 года. Девочки работали практически во всем репертуаре. Они были настоящими актрисами. Для них театр был всей жизнью, оно так и получилось, - рассказывала директор театра Лариса Мокрушина.

У Кристины Шварц остался сын. Расследование аварии находится на контроле прокуратуры.