«Комсомолка» подвела итоги народного конкурса «Мой любимый учитель 2022»

Весь сентябрь любой желающий мог выразить благодарность своему любимому педагогу и проголосовать за него на сайте kp.ru Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победителем конкурса стала учитель математики из Екатеринбурга Валентина Гусева. Она обучает детей точной науке в школе № 76. На сайте «Комсомольской правды», где проходило голосование, преподаватель получила более 49 тысяч голосов в свою поддержку.

Обладателем второго места народного рейтинга стала Елена Соседкова, учитель математики и информатики школы № 4 из Екатеринбурга. Свое предпочтение ей отдали более 45 тысяч посетителей сайта. Третье место, благодаря поддержке 35 тысяч жителей области, оказалось у Ларисы Меньшовой, учителя начальных классов школы № 1 поселка Пелым.

Торжественное награждение победителей пройдет 6 октября в редакции «Комсомольской правды».

«Комсомолка» запустила конкурс «Мой любимый учитель-2022» с целью выявить талантливых и перспективных педагогов, а также содействовать росту социального статуса и престижа профессии учителя в нашем регионе. В течение сентября любой желающий мог выразить благодарность своему любимому педагогу и проголосовать за него на сайте www.ural.kp.ru.

Конкурс проходит при поддержке генерального партнера – компании АВТОВЕК – официального дилера LADA. Более 50 000 клиентов компании стали обладателями автомобилей LADA. Сегодня АВТОВЕК предоставляет уникальные условия покупки автомобиля LADA с помощью государственной программы поддержки: СКИДКА 20% от стоимости автомобиля! При покупке Первого автомобиля, Семейного автомобиля (для семей, имеющих одного и более ребенка), для сотрудников медицинских и образовательных учреждений, а также при покупке нового автомобиля в трейд-ин. Оформите заявку по ссылке, получите подарок при покупке автомобиля по госпрограмме.

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