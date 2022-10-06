«Звала на вписку»: в Екатеринбурге девушка заманивала к себе парней через соцсети, чтобы ее друзья смогли их обокрасть

Полицейские быстро нашли грабителей и их подругу Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге парни обворовывали молодых людей, которых заманивала к себе их подруга. Так, в полицию обратился 27-летний мужчина, который рассказал, что познакомился через группу в соцсетях, где предлагают вписки [прим.ред - вечеринка с ночевкой], с девушкой. Она пригласила его к себе в дом на улице Павла Шаманова. Когда 30 сентября молодой человек пришел к ней, девушка вышла в подъезд, чтобы встретить его. Но вышла, как оказалось, не одна и не для того, чтобы пустить молодого человека к себе переночевать.

- Через пару шагов к незадачливому визитеру подошли двое парней, прятавшихся за углом. Молодые люди повалили заявителя на пол и потребовали отдать ценные вещи. Девушка при этом поспешно ретировалась на лифте. Отобрав у несостоявшегося гостя гаджеты, нападавшие последовали за ней, - рассказали «КП-Екатеринбург» отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Молодой человек лишился телефона, наушников и устройства для нагревания табака. В полицию он решился пойти через два дня. Несмотря на это полицейские быстро вычислили грабителей и их подругу и задержали.

Задержанными оказались нигде не работающие местные жители 1998 и 2001 годов рождения, ранее судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков и 35-летняя ранее не судимая местная жительница, которая была сожительницей одного из налетчиков.

Задержанные в отделении полиции признались, что могли по три раза за ночь «зарабатывать» таким образом. На троицу завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья». Двое мужчин помещены под стражу, женщина будет находиться под подпиской о невыезде. Всем троим грозит до семи лет лишения свободы.

В полиции просят всех, кто пострадал от действий молодых людей и их подруги обращаться в органы внутренних дел по телефонам 3564208 или 102(02).