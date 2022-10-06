«Нам главное знать, что ты жива»: мама пропавшей в Екатеринбурге девушки написала обращение к дочери

Девушка пропала 15 сентября Фото: "ЛизаАлерт"

Мама пропавшей в Екатеринбурге Натальи Елисеевой (Котохиной) написала обращение к дочери. Она передала его через волонтеров поискового отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками девушки.

- Наташенька, мы очень ждем тебя дома и очень волнуемся за тебя! - написала мама Натальи. - Пожалуйста, дай знать, что с тобой все в порядке, возвращайся или позвони. Я каждый день надеюсь, что именно сегодня от тебя придет весточка, нам главное знать, что ты жива и здорова, отзовись!

Ранее волонтеры сообщили, что 29-летняя девушка пропала 15 сентября. Накануне ссор и конфликтов с близкими у нее не было. Раньше она не уходила и всегда была на связи. Сейчас телефон Натальи выключен. Она может находиться на Старой Сортировке. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт», она жила в этом районе много лет и у нее там остались друзья.

Сотрудники полиции, которые также разыскивают девушку, сообщили, что во время проверки выяснили, что девушка, уходя из дома, сообщила родственникам, что не планирует возвращаться и перестала выходить на связь.

- Заявление о розыске гражданки поступило в отдел полиции №8 Верх-Исетского района, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение женщины. Правоохранители также просят разыскиваемую по возможности сообщить о своем местонахождении.

Если вы знаете, где может находиться Наталья, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке или в полицию: 3564208 или 102.

Фото: "ЛизаАлерт"

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