Соленые огурцы подойдут для перекуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждому из нас знакомо чувство, когда из-за стресса аппетит возрастает и нас тянет на быстрые углеводы. Хорошо, если это всего лишь одна долька шоколада. Продукты, которые мы едим, влияют не только на наш организм в целом, но и на настроение. Разнообразный и здоровый рацион, как правило, настраивает на спокойствие. О том, как питаться, чтобы снизить тревогу и стресс «КП-Екатеринбург» рассказала нутрициолог Елизавета Командовская.

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Привычка блогеров фотографировать еду кому-то кажется странной, но она помогает поднять настроение.

- В сильный стресс есть вредно. И дело тут не в том, что вы можете набрать лишний вес. В стресс у людей срабатывает симпатическая нервная система, а она не отвечает за процесс пищеварения. В творческом процессе фотографирования есть возможность настроиться на прием пищи. Внешний вид блюда поспособствует тому, что человек будет воспринимать его позитивнее. Снимок блюда также помогает запомнить необходимые пропорции тем, кто занимается спортом и считает калории, - отмечает нутрициолог.

Морепродукты и субпродукты также способствуют улучшению настроения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спорт и духовные практики, например йога, станут вашими лучшими помощниками в борьбе с нахлынувшим и продолжительным стрессом, отмечает специалист Елизавета Командовская.

А теперь перейдем непосредственно к питанию, которое поможет побороть стресс. Для начала стоит убрать быстрые углеводы, которые не дадут насыщения. Так, одним из подходящих блюд на завтрак вместо круассана станет каша.

- Многие привыкли завтракать быстро. Да, круассан с джемом это вкусно, но не даст насыщения и не поможет снизить стресс. Важно давать организму правильные жиры, которые также способствуют улучшению настроения. Лучше завтракать кашей с кусочком сливочного масла, чем выпечкой. Та же яичница на завтрак будет полезной, - отмечает Елизавета.

СКАЖЕМ НЕТ СТЕЙКАМ

Во время стресса повышается уровень кислотности в желудке, а отсюда снижение уровня ферментов, которые помогают нам переваривать пищу. Мясные продукты – еще одно вкусное спасение от хандры.

- Добавьте в рацион переработанное мясо. Конечно, речь сейчас не о колбасных изделиях. Лучше всего – котлеты, печень трески, а не стейки. Так как их желудку переварить сложнее. Также можно есть твердые выдержанные сыры, например пармезан. В них содержится аминокислота триптофан, которая помогает вырабатывать серотонин (так называемый «гормон счастья»). Если у человека есть непереносимость лактозы, то ему можно есть козьи сыры. Также эту аминокислоту в больших количествах содержит красная икра, кальмары, - продолжает нутрициолог.

Продукты из козьего молока содержат аминокислоту, которая помогает вырабатывать гормоны радости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но при этом, есть и бюджетные продукты, которые помогут скорректировать психоэмоциональное состояние. Некоторые из них вероятнее всего уже созрели на ваших дачных грядках.

- Вся листовая зелень – руккола, шпинат содержит большое количество магния, а также витамина С, что положительно снижает уровень кортизола. Смело добавляйте микрозелень к завтраку, чтобы оставаться в бодром расположении духа. Сейчас сезон таких овощей, как тыква, кабачок, огурцы. Это тоже отличные детокс-продукты, которые недорого стоят, но способствуют нормальному поддержанию работы организма, - добавляет Елизавета.

Сладости снизить тревожность и беспокойство не помогут, а вот инсулиновый скачок вызовут в два счета. Но есть исключения.

- Подойдет горький шоколад с содержанием какао не менее 75%. Но не надо есть целую плитку, будет достаточно около 15 граммов. Можно пить какао на коровьем или растительном молоке. В какао содержится та же аминокислота триптофан, предшественник гормона радости. Еще в шоколаде есть теобромин, который является антиоксидантом, хорошо влияет на сосудистую систему. Из сладких фруктов посоветую бананы, в них содержится баланс калия и магния, что также хорошо влияет на нервную систему, - рассказала специалист по питанию.

Если от стресса вам непреодолимо хочется что-то погрызть, то лучшим перекусом станут орехи. Также неплохим продуктом для снижения тревоги станет урбеч – тягучая маслянистая масса из перемолотых семян. Он насыщает организм надолго. Для внутреннего спокойствия можно выпить ромашковый или любые другие травяные чаи. Кстати, в случае тревоги можно даже открыть соления.

- Часто своим пациентам, если они в изможденном состоянии советую пить соленую воду, - рассказала Елизавета Командовская. – В соли содержится натрий, а он в свою очередь способствует улучшению настроения.

А еще, сырые капустные листы – источник глюкозинолатов, которые уменьшают уровень стресса. Их можно есть и сырыми. Поэтому, похрустеть можно не только соленьями.

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