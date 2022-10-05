Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в 32-м военном городке

Певец завершил концерт для мобилизованных на плацу одной из воинских частей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 32-м военном городке состоялся патриотический концерт для мобилизованных. На нем выступил лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Певец исполнил легендарную песню «На Берлин» и другие свои композиции.

- Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей, где проходят переподготовку и боевое слаживание вновь призванные военнослужащие., - рассказали в ЦВО.

Перед выступлением Вадима Самойлова на концерте выступил ансамбль песни и пляски ЦВО. Артисты коллектива впервые исполнили «Марш Отважных», а также еще около 10 номеров, в том числе «Своих не бросаем» и песни военных лет.