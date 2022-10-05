Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 13:07

Вадим Самойлов выступил перед мобилизованными в 32-м военном городке

Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Певец завершил концерт для мобилизованных на плацу одной из воинских частей

Певец завершил концерт для мобилизованных на плацу одной из воинских частей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 32-м военном городке состоялся патриотический концерт для мобилизованных. На нем выступил лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Певец исполнил легендарную песню «На Берлин» и другие свои композиции.

- Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей, где проходят переподготовку и боевое слаживание вновь призванные военнослужащие., - рассказали в ЦВО.

Перед выступлением Вадима Самойлова на концерте выступил ансамбль песни и пляски ЦВО. Артисты коллектива впервые исполнили «Марш Отважных», а также еще около 10 номеров, в том числе «Своих не бросаем» и песни военных лет.

Интересное