Бесплатная экспресс-диагностика зрения ко Дню пожилого человека в Клинике микрохирургии «Глаз» имени академика Святослава Федорова

Романенко Борис Витальевич, главный врач клиники, к.м.н. офтальмохирург с 30-летним стажем работы в зарубежных и российских клиниках.

1 октября отмечается День пожилого человека. Традиционно к этой дате клиника микрохирургии «ГЛАЗ» им. Федорова в Екатеринбурге проводит ряд мероприятий по профилактике заболеваний глаз, особенно глаукомы и катаракты, у пожилых людей.

О том, как вовремя диагностировать заболевания зрительной системы мы поговорим с главврачом клиники микрохирургии «ГЛАЗ» им. С.Н. Федорова, к.м.н., офтальмохирургом с более 30-летним опытом работы в зарубежных и российских клиниках Борисом Романенко.

- Борис Витальевич, какие наиболее распространенные и опасные возрастные глазные заболевания?

- Самыми опасными «врагами» зрения людей старше 50-ти лет являются катаракта и глаукома. В начале развития этих недугов больной чаще всего не ощущает никаких симптомов или списывает их на естественное возрастное снижение зрения, и конечно, не обращается к офтальмологу. В том и заключается опасность этих заболеваний: без лечения и наблюдения они прогрессируют и проводят к осложнениям, вплоть до полной потери зрения.

- Расскажите более подробно об этих заболеваниях?

Самым распространенным заболеванием глаз среди людей пожилого возраста является катаракта. Согласно данным нашей статистики, каждому четвертому мужчине и каждой второй женщине в возрасте 70-80 лет ставится этот диагноз. При катаракте естественный хрусталик постепенно мутнеет и уплотняется, что приводит к осложнениям вплоть до глаукомы при отсутствии лечения. Поэтому ждать созревая катаракты не стоит. Катаракта удаляется за одну операцию, во время которой естественный хрусталик заменяется на искусственный.

Глаукома №2 в списке. Это коварное заболевание, главная опасность которого – бессимптомность. Часто пациенты не могут не высказать никаких жалоб, особенно на ранних стадиях. Увы, врачи часто сталкиваются на приеме с полной потерей зрения одного глаза у пациента. Основными клиническими проявлениями является повышенное внутриглазное давление и выпадение поля зрения. Поэтому так важно постоянно контролировать поля зрения и проходить периметрию.

Важно помнить, что для профилактики здоровым людям рекомендован офтальмологический осмотр раз в год, а при наличии жалоб или уже известном диагнозе — минимум 1 раз в 6 месяцев. Особенно важна диагностика зрения при хронических заболеваниях — сахарный диабет, атеросклероз, заболевания почек, сердца и сосудов. Они пагубно сказываются на состоянии здоровья глаз, в частности сетчатки.

- Борис Витальевич, расскажите о Днях Открытых Дверей в клинике?

- Наша клиника поддерживает все благотворительные инициативы «Фонда содействия передовым медицинским технологиям им. Федорова» по распространению знаний о заболеваниях глаз и их профилактике.

С 1 по 8 октября абсолютно бесплатно всем желающим специалисты клиники проведут измерение глазного давления (основной метод выявления глаукомы) и остроты зрения на современном оборудовании бесконтактным способом. Не включают в себя определение диоптрий для коррекции зрения и выписку рецепта на очки.

Всем, у кого будет выявлено повышенное внутриглазное давление или другие заболевания глаз, будет предоставлена возможность пройти полное обследование зрительной системы на льготных условиях. Также у всех пришедших будет возможность получить скидку на заказ очков с диоптриями, а еще в эти дни в салоне оптики при покупке очков с диоптриями выписка рецепта будет производиться бесплатно.

В честь Дня пожилого человека Клиника микрохирургии «Глаз» имени Святослава Федорова с 1 по 8 октября проводит Дни открытых дверей. Эта благотворительная акция проводится под эгидой «Фонда содействия развитию передовых медицинских технологий им. С.Н. Федорова» и позволяет провести экспресс-диагностику заболеваний глаз всем желающим.

С 10:00 до 19:00 всем обратившимся по адресу ул. Н. Никонова, 18 в режиме живой очереди абсолютно бесплатно специалисты клиники измерят глазное давление и остроту зрения на компьютерном аппарате, специально записывать на экспресс-диагностику не нужно.

Мы ждем всех желающих с 1 по 8 октября с 10-00 до 19-00.

Полная диагностика зрительной системы по льготной цене только для пенсионеров – всего 1750 руб.* До 31 октября 2022 г.

Обязательная предварительная запись по: (343) 27-027-17. Или запишитесь через сайт.

г. Екатеринбург ул. Н.Никонова, 18 (ДИВС, ст. метро «Динамо»)

Время работы: ежедневно с 08:00 до 20:00.

*Скидка предоставляется на первое посещение клиники при предъявлении купона и пенсионного удостоверения. Не распространяется на повторные обращения в клинику.

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