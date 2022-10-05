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Звезды5 октября 2022 8:33

«Трусливый лицедей!»: Мария Погребняк жестко прошлась по сбежавшему в Израиль Слепакову

Мария Погребняк раскритиковала эмигрировавшего в Израиль Семена Слепакова
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Резидент Comdey Club покинул Россию весной 2022 года

Резидент Comdey Club покинул Россию весной 2022 года

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Погребняк обвинила комика Семена Слепакова в лицемерии и предательстве Родины после того, как он получил израильское гражданство. Резидент Comedy Club покинул Россию весной этого года.

- Трусливый лицедей всегда будет за тех, кого, по его мнению, большинство. Перевоплощается быстро, исключительно ради денег, такие люди опасны, они легко предают. Если завтра политика Израиля подвергнется нападкам со стороны мировых держав, то Семен быстро свалит, и на выступлениях в других странах будет первым клеймить свою новую родину. Не верите? Тогда вспомните, как юморист писал стишки, осуждающие митингующих навальнистов, поддерживая российскую власть, - заявила Погрябняк.

По словам блогера, Слепаков долго не мог получить это гражданство.

- Не помогали даже связи. А теперь он в Израиле и язвит про возможные референдумы в Ашдоде, в городе много русскоязычных, - добавляет светская львица.

Ранее светская львица обрушилась с критикой на Валерия Меладзе и Ивана Урганта после их дерзкой выходки на закрытом концерте в Ташкенте.

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