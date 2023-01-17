Как у Тома Круза: в Верхнюю Пышму привезли легендарный спортивный автомобиль 1953 года

Под капотом у машины движок мощностью 250 лошадиных сил Фото: Музейный комплекс УГМК

Ровно 70 лет назад в Нью-Йорке на автовыставке Motorama была показана легендарная машина Chevrolet Corvette. Она считается первым американским спорткаром. В годовщину этого события, Chevrolet Corvette пополнил экспозицию Музея автомобильной техники УГМК, что в Верхней Пышме. Машина в идеальном состоянии и на ходу. Тест-драйв прошел сегодня, 17 января, на территории музея.

Машина окрашена в белый цвет, как и самые первые представители модели, выпущенные в 1953 году Фото: Музейный комплекс УГМК

- Corvette занимает особое место среди поклонников марки Chevrolet, любителей американских классических спортивных автомобилей и фанатов звонкого гула двигателей V8. Именно поэтому мы отдали этому автомобилю центральное место в экспозиционной зоне «Культовые машины XX века» Музея автомобильной техники. Теперь посетители смогут поближе познакомиться с легендой, – рассказала заместитель директора Музейного комплекса УГМК Елена Филатова.

Приборная панель у этой машины сама по себе, как произведение искусства Фото: Музейный комплекс УГМК

Как объясняют историки, сама идея машины пришла в голову главному дизайнеру General Motors Харли Эрлу. Ему хотелось сделать автомобиль с кузовом из стеклопластика. Для 50-х это была прорывная идея. Впервые машину показали 17 января 1953 года. После этого она поступила в продажу. Стоила она тогда около пяти тысяч долларов и расходилась плохо. Всего 300 штук удалось продать за первый год. А все из-за того, что при ярком внешнем виде машины, ее движок мог выдавать лишь 150 лошадиных сил. Позже ситуацию исправил русский эмигрант, гонщик и инженер Захарий Аркус-Дунтов. Он предложил использовать новый двигатель мощностью уже 225 лошадиных сил. Машина после этого стала не ездить, а «летать», а ее популярность также выросла до небес.

Впервые машину представили 17 января 1953 года на выставке в Нью-Йорке Фото: Музейный комплекс УГМК

- Вот уже более полувека этот автомобиль участвует в спортивных соревнованиях, снимается в кино, его обладателями становятся даже голливудские звезды, например, Том Круз, - рассказали в Музее автомобильной техники УГМК. - Представленный в Музее экземпляр окрашен в белый цвет, как и самые первые представители модели, выпущенные в 1953 году.