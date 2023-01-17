Все ли могут без вреда для здоровья окунуться в ледяную воду на Крещение

Людям с хроническими заболеваниями нужно быть аккуратными при нырянии в ледяную воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января 2023 года уральцы будут отмечать Крещение Господне. Пока специалисты МЧС проводят проверки оборудованных купелей и рейды по несанкционированным прорубям, врачи готовят списки дежурных бригад, которые будут работать у купелей в праздник. Доктора знают, что среди желающих окунуться в купель обязательно будут те, кому потребуется скорая медицинская помощь.

Какие есть противопоказания для ныряния в купель на Крещение

Врач-пульмонолог «Новой больницы» Наталья Трифанова отмечает, что среди противопоказаний к нырянию в ледяную воду можно выделить перенесенный коронавирус. Дело в том, что заболевание наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе. Это значит, что при нырянии в ледяную воду человек может получить сосудистые осложнения – инсульты, инфаркты и другие опасные для здоровья состояния.

Также не стоит окунаться тем, кто наблюдается с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями мозга. При диспансерном учете у ЛОРа, гинеколога, нефролога стоит проконсультироваться у лечащего врача, так как переохлаждение может вызвать обострение хронических заболеваний.

Как правильно окунуться в ледяную воду в купели на Крещение

- Надо знать, что находиться на льду надо не больше минуты. Погружение в воду длится всего несколько секунд. После этого укутаться пледом или надеть халат и идти в теплое место. Одежда должна легко сниматься и надеваться. Обувь должна быть удобной, в которую можно быстро зашагнуть. Категорически нельзя алкоголь. Во-первых, это дополнительная нагрузка на сердце, а при нырянии в ледяную воду сосуды и так испытывают стресс. А, во-вторых, расширение сосудов, которое возникает после употребления горячительного, также приводит к переохлаждению, - говорит Трифанова.

После купания рекомендуется выпить теплый сладкий чай. Что касается еды, то поесть можно за 1-2 часа до купания.