Под Нижним Тагилом мужчина хотел напугать соседей и случайно прострелил женщине ногу

Мужчина выстрелил в воздух, а когда соседи повалили его, случайно нажал на курок и ранил женщину Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Екатеринбурге служителям Фемиды пришлось разбираться в обстоятельствах одного весеннего дня 2020 года, когда из-за неаккуратности соседа жительница Пригородного района получила огнестрельное ранение ноги.

Все случилось в одной из деревень под Нижним Тагилом. Местный житель по имени Павел, напившись и поругавшись с соседями, решил напугать их стрельбой из охотничьего ружья. Палил он в воздух, но эффект произвел соответствующий – несколько мужиков сразу же повалили его на землю и принялись отбирать ружье. Где-то в этот момент в «свалке» Павел успел нажать на курок еще раз. Дробь вылетела из ствола и попала в правую стопу женщины, стоявшей неподалеку. Ее зовут Мария.

- Травма была квалифицирована врачами как вред здоровью средней тяжести, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда. - Женщина почти месяц находилась на стационарном лечении, затем до октября месяца – на амбулаторном лечении. Мария до сих пор испытывает дискомфорт при ходьбе, к тому же на ноге остались шрамы.

Как оказалось, состава преступления в происшедшем ЧП не было, поэтому в полиции после проверки возбуждать уголовное дело не стали. Сама же Мария решила обратиться в суд Нижнего Тагила, чтобы взыскать с соседа компенсацию морального вреда. Она потребовала с него миллион рублей плюс 5300 рублей расходов на суд. Служители Фемиды удовлетворили иск лишь частично. Вместо миллиона присудили ей 350 тысяч.

- Ответчик не согласился с таким решением и принес на него жалобу в Свердловский областной суд, - добавляют в пресс-службе суда. - Он посчитал, что размер компенсации морального вреда завышен и что суд первой инстанции не учел его материальное положение. Взысканная сумма компенсации, по мнению ответчика, поставит его семью в затруднительное финансовое положение.

Но судебная коллегия оставила решение коллег из Нижнего Тагила без изменения, поэтому заплатить владельцу ружья за раненую ногу придется 350 тысяч.