Уральцы не хотят брать ипотеки, так как не знают, что ждет их в будущем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Риелторы бьют тревогу. В Екатеринбурге и регионе массово отменяются сделки купли-продажи, а цены на фоне мобилизации совсем непредсказуемы. Сейчас они начали падать, но эксперты предполагают, что все может измениться. «КП-Екатеринбург» выяснила, что происходит на рынке недвижимости, и стоит ли сейчас покупать жилье.

На новостройки цены пока снижаться не начали Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЦЕНЫ ИДУТ НА СПАД

За последние два года цены на квартиры выросли в 4-5 раз.

- К примеру, до пандемии двухкомнатную квартиру на 70 кв. метров в Пионерском можно было купить за 2 миллиона, сейчас ее цена составляет 8 миллионов. Цены выросли как на новостройки, так и на вторичное жилье, - уточняет риелтор Жанна Кунгурцева.

После объявления частичной мобилизации ситуация складывается иная. Цены ползут уже не вверх, а вниз.

- Снижение цен на рынке жилья пока небольшое: квартира стоимостью 5 миллионов сейчас может стоить 4,9 миллионов, - продолжает Кунгурцева.

Председатель Совета Уральской палаты недвижимости Илона Соболева уточняет, что спад цен на рынке недвижимости наблюдается только по вторичному жилью.

- На отдельные объекты это какие-то значительные суммы, но мы их в расчет не берем. Это, как правило, объекты, которые нужно срочно продать. В целом спад цен фиксируется аналитиками на уровне 5-6%. Это касается вторичного жилья. На новостройки темпы снижения цен за последние месяцы не изменились. Есть предложения по торгу, но это единичные случаи, - поясняет Илона Соболева.

После частичной мобилизации цены на вторичное жилье упали на 5-6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

СДЕЛКИ ПОВАЛЬНО СРЫВАЮТСЯ

Риелторы связывают снижение цен со спадом спроса на квартиры.

- Сейчас все сделки повально срываются. Объявление частичной мобилизации, конечно, сыграло в этом большую роль, но начались проблемы на рынке еще после начала спецоперации. Клиенты не хотят брать ипотеку, не зная, что их ждет дальше. Многие просто решают поберечь средства в нынешнее время. Если год назад нормой в нашем агентстве недвижимости в месяц было около 25-30 сделок, сейчас их 3-5, - рассказывает риелтор Жанна Кунгурцева.

А вот риелтор Михаил Попов связывает снижение количества сделок в большей степени с нестабильной экономической ситуацией в стране.

- Мобилизация пока дала небольшой эффект. Другое дело, что у многих сейчас просто нет денег. Люди не берут ипотеку, так как есть риск, что они не смогут себе ее позволить. Поэтому сейчас происходят только хаотичные случайные сделки. Рынка недвижимости, можно сказать, нет, - считает Михаил Попов. – На вторичном рынке много предложений. Это связано с тем, что жилье за последние два года подорожало. Поэтому, конечно, люди надеются продать свое жилье подороже, но никто им, естественно, не звонит.

На рынке недвижимости повально срываются сделки Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЫНОК НЕПРЕДСКАЗУЕМ

О том, что ждет рынок недвижимости в ближайший год, мнения экспертов разнятся.

- Ранок недвижимости непредсказуем, случиться может все, что угодно. Может быть, обрушение цен или же наоборот, они снова начнут расти. Но, на мой взгляд, это может произойти лишь в том случае, если на Урал вдруг захочет переехать очень большое количество людей. А такая ситуация мне кажется маловероятной, - поясняет Жанна Кунгурцева.

О том, что цены могут продолжить снижаться с меньшей уверенностью говорит риелтор Михаил Попов.

- В полнейшей неопределенности ведь не только покупатели, но и застройщики. Сейчас никто не будет строить новых проектов, так что жилье окажется в дефиците. Следовательно, цены перестанут снижаться. Однако тенденция спада цен все-таки продолжится, они в любом случае не вернутся к «допандемийным» показателям, а вот упасть раза в 1,5 и вернуться к показателям прошлого года могут вполне, - предполагает риелтор Михаил Попов.

Клиенты не останутся без квалифицированной помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова объясняет, что специалисты делают все возможное, чтобы помочь гражданам определиться, стоит ли им заключать сделки о купле-продаже в нынешнее время.

- Все участники сделок: и покупатели, и продавцы, риелторы, и даже банки находятся сейчас под эмоциональным впечатлением. При этом каждый случай индивидуален. Но мы взвешиваем все «за» и «против», учитываем есть ли какие-то риски по мобилизации или каким-то финансовым критериям или нет, стоит заключать сделку или нет. Так что клиенты в любом случае не останутся без квалифицированной помощи, - поясняет эксперт.

Сложно сказать, что ждет рынок недвижимости в ближайший год Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Спрос падает и без мобилизации»

В целом эксперты не исключают, что в перспективе на рынке жилья нас ждет «коррекция цен». Под этой формулировкой скрывается печальный для продавцов факт: ценник придется снижать.

- Дело даже не в мобилизации, - перечисляет причины вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. - Еще в декабре прошлого года наметился тренд на снижение спроса. Он был вызван двумя причинами. Первая - существенный рост цен, который произошел за последние два года до этого. Второй - сокращение рабочих мест и доходов населения, притом что приподнялась ипотечная ставка. И в этом году этот тренд только закрепился.

Апрелев предлагает вспомнить 2014 год с его достаточно скромными, по нынешним меркам, санкциями. Тогда спустя три - шесть месяцев с начала кризиса в большей части регионов пошло снижение цен на недвижимость, которое продолжалось полтора года. Как считает аналитик, сейчас ситуация хуже. Растет неопределенность. Многие просто побоятся влезать в ипотеку на 20 - 30 лет.