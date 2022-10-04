34 года взрыву на Сортировке: что стало причиной трагедии

Мост, над местом, где произошел взрыв в 1988-м. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

Ровно 34 года назад многие жители Свердловска рано утром стали свидетелями странного явления – форточки на окнах вдруг распахнулись сами собой. Это были в основном жители районов, удаленных от Сортировки. Потому что те, кто жил поближе к ней, слышали еще и страшный грохот.

У тех же, кто жил совсем рядом – окна и вовсе выбило. Так ударная волна от мощнейшего взрыва на станции Свердловск-Сортировочный пронеслась по уральской столице 4 октября 1988 года в 04.32 утра. Причиной взрыва, разбудившего в то утро уральцев, стало ЧП на железнодорожных путях – столкновение состава, груженного тротилом и гексогеном с поездом, груженным углем. В годовщину трагедии, рассказываем, что произошло в тот день.

Из-за ЧП временно было прекращено движение по железнодорожным путям на Сортировке. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

СЕЙСМИЧЕСКАЯ ВОЛНА УДАРИЛА ПО НОГАМ

В обстоятельствах трагедии сразу после взрыва разбирался следователь транспортной милиции Владимир Матюшенко. Как выяснилось, сам взрыв произошел не из-за столкновения составов с опасным грузом, а из-за того, что происходило после этого.

- Вагоны с тротилом и гексогеном после столкновения свалились вправо под откос и повалили опору контактной сети, - объяснял Владимир Матюшенко. - Контактная сеть в итоге легла на вагон с взрывчаткой. Но в этот момент сработала автоматика и выключила подачу напряжения.

В железнодорожном парке о случившемся ЧП узнали практически сразу все сотрудники – о нем сообщалось через систему громкоговорителей. Там начали готовить восстановительный поезд, чтобы вернуть опрокинувшиеся составы на пути. К сожалению, такой системы оповещения не стояло в кабинете у дежурного электромеханика, находившейся в двух километрах от места аварии. Она не знала о том, что произошло. И поэтому, когда по приборам увидела, что целый участок железной дороги обесточило, стала действовать по инструкции.

ЧП произошло в пятом часу утра, когда весь город спал. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

- Такое отключение могло произойти по простой причине – из-за перегрузки сети, - объяснял Владимир Матюшенко. - А у дежурного электромеханика под стеклом документ о том, что разрешается диспетчеру в случае отключения фидера произвести однократное ручное включение. Она не знает, почему вырубилось напряжение. Снимает трубку непрямого телефона, без диска, соединяется с энергодиспетчером, который сидит там, где станция Свердловск-Пассажирский, говорит, что фидер вырубился по непонятной причине. Тот говорит: «Пиши приказ: произвести ручное включение фидера…»

После этого дежурный электромеханик вышла на улицу, дошла до барака с контакторами, нашла нужный ей фидер, повернула ручку с автоматики на ручное управление. Вернулась в свою каморку и нажала на кнопку ручного включения питания. В каморке было огромное окно, направленное как раз в ту сторону города, где легли вагоны.

- Она говорила, что после нажатия кнопки, за окном была вспышка во все небо, - вспоминал Владимир Матюшенко. - Ей ударило по ногам. Это была сейсмическая волна, которая идет со скоростью 30 километров в секунду. И после этого у нее было всего 2,5 секунды, чтобы спрятаться, прежде чем до нее дойдет ударная волна. Она за секунду юркнула в 25-сантиметровую щель между стенкой и краем мнемосхемы. Так и выжила.

Обломки ударной волной разнесло на сотни метров. Они разрушили здания, стоявшие вдалеке от места взрыва. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

РАБОЧИХ СПАСЛА СТЕНА ПОЧЕТА

В месте взрыва на путях образовалась огромная воронка, в которую, по воспоминаниям очевидцев, уместился бы пятиэтажный дом. Ударная волна разрушила несколько десятков жилых домов. Ближе всех к месту взрыва оказался цех по сборке вагонов и тележечный цех. В тот момент в них кипела работа. В ночную смену вышли десятки сотрудников. И практически все выжили. Их спасла невысокая кирпичная стенка, где-то в два метра высотой, которую построили перед цехом, чтобы сделать на ней доску почета.

- Получилось так, что когда ударная волна пошла, основная масса людей была в сборочном цехе и эта стенка перед ним приняла всю ударную волну на себя, - вспоминал Алексей Черных, в 1988 году работавший старшим мастером сборочного цеха на Сортировке. – Стену тогда из эстетических соображений построили, чтобы она загораживала вагоны. И вот такую заградительную роль она сыграла.

К сожалению, стена заканчивалась там, где начинался соседний цех. В нем в этот момент были три человека – Галина Тухватулина, Олег Ефременко и Анатолий Вахрушев. Галину и Олега сбило воротами цеха, которые слетели с петель. Анатолия завалило обломками. Также погибли люди, находившиеся в столовой по другую сторону от места взрыва - Вадим Шульнер, начальник отдела кадров столовой и женщина-повар. Их завалило обломками здания.

Работников соседнего с местом взрыва сборочного цеха спасла от ударной волны кирпичная стена почета, принявшая удар на себя. Фото: из личного архива Владимира Матюшенко

ОСКОЛКИ ВПИЛИСЬ ГЛУБОКО ПОД КОЖУ

На самом деле подсчитать точно количество жертв взрыва на Сортировке сложно. Десятки людей были травмированы осколками. Кто-то скончался позже в больнице от ранений. Кто-то умер из-за начавшихся после этого проблем с сердцем.

- В ту ночь к скорой помощи на Сортировке потянулись люди, кто в ночной рубашке, кто в трусах был и все окровавленные, - вспоминала Любовь Базарнова, работавшая в 1988-м в бригаде интенсивной терапии на Сортировке. – Очень много было травм глаз. Там ведь два взрыва было. Сначала первый – все побежали к окнам смотреть, что случилось. Затем второй – осколки от окон в людей полетели и впились глубоко под кожу. Помню, перебинтовываю человека, а он рассказывает: «Пока спал, пол под кроватью рухнул, так что очнулся я уже в погребе. Проснулся, подумал, что меня заживо похоронили».

К Сортировке стали съезжаться бригады медиков со всего города. Пострадавшим оказывали первую помощь на месте, распределяли по больницам. А в это время на Западном кладбище готовили целый сектор на 100 могил. Позже выяснилось, что погибших было гораздо меньше.

После случившегося с карты Свердловска исчезли около сорока домов. Их жителей, оказавшихся без крыши над головой, сначала расселили по гостиницам, а затем им начали выдавать квартиры в только что построенном районе Синие камни. Те же дома, которые были рядом с местом взрыва и устояли, на всякий случай стянули скобами, чтобы они не разрушились. Скобы эти и сейчас можно заметить на них.

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