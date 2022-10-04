В Екатеринбурге закрылся первый магазин H&M

Сейчас в еще открытых бутиках продают одежду, ранее выгруженную на складах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шведский ритейлер H&M начинает закрывать свои бутики по России, в том числе и в Екатеринбурге. Первый магазин в торговом центре «Гринвич» уже закрылся. В других ТРЦ города фирменные магазины бренда продолжают работу.

- H&M в «Гринвиче» окончательно закрылся, - заявил «КП Екатеринбург» представитель торговых центров «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин.

В «Глобусе», «Радуге Парке» и других ТРЦ Екатеринбурга о точной дате закрытия на данный момент неизвестно. Ранее представители шведской марки одежды уточняли, что бутик в «Гринвиче» закроется первым, бутики в «Радуге Парке», «Глобусе» и «Парк Хаусе» перестанут работать после середины октября.

Информации о том, когда окончательно перестанут работать магазины H&M в ТРЦ «Мега» и Veer Mall у сотрудников компании не было. Сейчас в еще открытых бутиках продают одежду, ранее выгруженную на складах.

Магазины H&M открылись в Екатеринбурге после четырех месяцев простоя в начале августа. Тогда первыми открылись торговые точки в ТРЦ «Мега» и Veer Mall. Глобальной распродажи одежды в бутиках не наблюдалось, вещи продаются по обычной цене. Сейчас в городе работают все шесть магазинов.

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