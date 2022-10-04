«Ветреный»: история любви, рожденная из мести

Фото предоставлено каналом Dомашний

На канале Dомашний с 8 октября в 19:00 состоится премьера нового турецкого сериала «Ветреный». Главные роли исполнили Эбру Шахин и Акын Акынезю.

С детства Азизе Асланбей растила своего внука Мирана с мыслями о мести семье Шадоглу. Он не умеет ни любить, ни быть счастливым, а Рейян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить за смерть родителей. Теперь Мирану предстоит сделать сложный выбор: любовь или месть.

Фото предоставлено каналом Dомашний

Миран Асланбей, бизнесмен, член семьи Асланбей

Миран одержим идеей отомстить семье Шадоглу за то, что двадцать семь лет назад они оставили его сиротой. У него получилось выстроить доверительные отношения с главой семьи Шадоглу, чтобы вовремя нанести удар. Но все планы рушит его любовь к Рейян. Миран – единственный мужчина в семье Асланбей, поэтому должен продолжить род. Он жестокий, холодный, отстраненный, но при этом целеустремленный, сильный и благородный человек.

Фото предоставлено каналом Dомашний

Рейян Шадоглу, член семьи Шадоглу

Рейян – наивная, добрая девушка. С детства она чувствовала себя лишней в доме Шадоглу. Ее дед – глава семьи, презирал ее, избивал и наказывал. Рейян никогда не понимала, почему родной и близкий человек так к ней относится… Она часто сбегала из дома, чтобы сделать глоток свободы. Но одна такая прогулка изменила ее жизнь – Рейян встретила Мирана и влюбилась в него…

Фото предоставлено каналом Dомашний

Интересные факты о сериале:

1. Съемки сериала проходили в древнем городе Мидьят, который расположен в современной провинции Мардин. В проекте есть кадры с моста Малабади в Сильване. Он символизирует Рейян и Мирана, которых разделяли непреодолимые препятствия. Мост Малабади и Мардин считаются культурным наследием ЮНЕСКО.

2. Актеры сталкивались с трудностями во время съемок. Это было связано с перепадами температуры в Мардине. Днем была очень сильная жара, а вечером приходилось бороться с ветром и холодом.

3. Во некоторых эпизодах Эбру Шахин, исполнившая роль Рейян, поет. Многие могли бы предположить, что это лишь фонограмма, но на самом деле Эбру имеет внушительную музыкальную библиотеку. Актриса даже записала саундтрек к «Ветреному».

4. Акыну Акынезю пришлось немного изменить свою внешность. Для роли Мирана актер перестал гладко бриться, отрастив бороду.

5. Ахмет Тансу Ташанлар, известный по роли Азата и Ойя Унустаси, исполняющая роль Генюль, встречались более шести лет, но приняли решение расстаться перед началом работы над «Ветреным». Совместная работа в сериале все-таки подтолкнула пару к воссоединению. В 2021 году Ахмет и Ойя поженились!