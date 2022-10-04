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Общество4 октября 2022 7:52

«Ветреный»: история любви, рожденная из мести

8 октября в 19:00 состоится премьера нового сериала на Dомашнем.
Фото предоставлено каналом Dомашний

Фото предоставлено каналом Dомашний

На канале Dомашний с 8 октября в 19:00 состоится премьера нового турецкого сериала «Ветреный». Главные роли исполнили Эбру Шахин и Акын Акынезю.

С детства Азизе Асланбей растила своего внука Мирана с мыслями о мести семье Шадоглу. Он не умеет ни любить, ни быть счастливым, а Рейян верит в чудеса и бесконечную любовь. Однажды их пути пересекаются, и они влюбляются друг в друга с первого взгляда. Но она – дочь его врага, которому он поклялся отомстить за смерть родителей. Теперь Мирану предстоит сделать сложный выбор: любовь или месть.

Фото предоставлено каналом Dомашний

Фото предоставлено каналом Dомашний

Миран Асланбей, бизнесмен, член семьи Асланбей

Миран одержим идеей отомстить семье Шадоглу за то, что двадцать семь лет назад они оставили его сиротой. У него получилось выстроить доверительные отношения с главой семьи Шадоглу, чтобы вовремя нанести удар. Но все планы рушит его любовь к Рейян. Миран – единственный мужчина в семье Асланбей, поэтому должен продолжить род. Он жестокий, холодный, отстраненный, но при этом целеустремленный, сильный и благородный человек.

Фото предоставлено каналом Dомашний

Фото предоставлено каналом Dомашний

Рейян Шадоглу, член семьи Шадоглу

Рейян – наивная, добрая девушка. С детства она чувствовала себя лишней в доме Шадоглу. Ее дед – глава семьи, презирал ее, избивал и наказывал. Рейян никогда не понимала, почему родной и близкий человек так к ней относится… Она часто сбегала из дома, чтобы сделать глоток свободы. Но одна такая прогулка изменила ее жизнь – Рейян встретила Мирана и влюбилась в него…

Фото предоставлено каналом Dомашний

Фото предоставлено каналом Dомашний

Интересные факты о сериале:

1. Съемки сериала проходили в древнем городе Мидьят, который расположен в современной провинции Мардин. В проекте есть кадры с моста Малабади в Сильване. Он символизирует Рейян и Мирана, которых разделяли непреодолимые препятствия. Мост Малабади и Мардин считаются культурным наследием ЮНЕСКО.

2. Актеры сталкивались с трудностями во время съемок. Это было связано с перепадами температуры в Мардине. Днем была очень сильная жара, а вечером приходилось бороться с ветром и холодом.

3. Во некоторых эпизодах Эбру Шахин, исполнившая роль Рейян, поет. Многие могли бы предположить, что это лишь фонограмма, но на самом деле Эбру имеет внушительную музыкальную библиотеку. Актриса даже записала саундтрек к «Ветреному».

4. Акыну Акынезю пришлось немного изменить свою внешность. Для роли Мирана актер перестал гладко бриться, отрастив бороду.

5. Ахмет Тансу Ташанлар, известный по роли Азата и Ойя Унустаси, исполняющая роль Генюль, встречались более шести лет, но приняли решение расстаться перед началом работы над «Ветреным». Совместная работа в сериале все-таки подтолкнула пару к воссоединению. В 2021 году Ахмет и Ойя поженились!

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