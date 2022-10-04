У свердловчан появилась возможность обжаловать повестку на Госуслугах

В раздел можно попасть с главной страницы Госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области, как и всей страны, которые были призваны по частичной мобилизации, но считают, что их не должны были призывать, теперь могут обжаловать это решение в электронной форме.

На сайте Госуслуг появился специальный раздел «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». На сайте сообщается, что услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но при этом все равно были мобилизованы.

- Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек, - сообщается на сайте Госуслуг. - Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.

Попасть в раздел можно с личной страницы на Госуслугах – нажав по ссылке «Частичная мобилизация» под строкой для запросов. После этого внизу страницы также надо нажать по ссылке «Обжаловать призыв по частичной мобилизации».