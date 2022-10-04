Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2022 6:20

«Последней радости лишили»: в Екатеринбурге полицейских попросили сдать загранпаспорта

Полицейским из Екатеринбурга запретили покидать страну
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Также им запретили без разрешения покидать пределы области

Также им запретили без разрешения покидать пределы области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудников полиции Екатеринбурга попросили сдать загранпаспорта. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности сообщил один из действующих сотрудников МВД. По его словам, личному составу запретили покидать пределы страны. За пределы области нельзя выезжать без разрешения начальства.

- Забрали у нас сегодня загранпаспорта, последней радости лишили. Попрощались сегодня с заграницей, об отдыхе в Турции можно забыть. Также нельзя без разрешения начальства покидать пределы области, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться с запросом в кадровую службу главка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, когда мобилизованные в Свердловской области получат выплаты (подробнее)

Участник СВО из Екатеринбурга рассказал, что взять с собой во время частичной мобилизации. Рассказываем, что взять с собой из вещей, а также из чего должна состоять аптечка (подробнее)

В Свердловской области началась работа пунктов сбора вещей для мобилизованных. Рассказываем куда нести вещи для мобилизованных бойцов (подробнее)

«Меня никто не провожает, я один»: в уральской глубинке резервист попросил журналистку поцеловать его перед мобилизацией (подробнее)

Глава уральского города рассказал, сколько человек в Свердловской области призовут на фронт (подробнее)

«Нужно иметь превосходство и в людях, и в технике»: Эдуард Россель высказался о частичной мобилизации (подробнее)

Общество: ВОПРОС ДНЯ