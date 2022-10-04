Также им запретили без разрешения покидать пределы области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудников полиции Екатеринбурга попросили сдать загранпаспорта. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности сообщил один из действующих сотрудников МВД. По его словам, личному составу запретили покидать пределы страны. За пределы области нельзя выезжать без разрешения начальства.

- Забрали у нас сегодня загранпаспорта, последней радости лишили. Попрощались сегодня с заграницей, об отдыхе в Турции можно забыть. Также нельзя без разрешения начальства покидать пределы области, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться с запросом в кадровую службу главка.

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