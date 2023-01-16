В Екатеринбурге погиб мужчина в загоревшемся вагоне

ЧП случилось утром 16 января. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Екатеринбурге, на железнодорожной станции погиб один человек. ЧП случилось в 11:25 16 января: задымился служебно-технический вагон. Пожар удалось оперативно ликвидировать, однако спасти мужчину, который остался в задымленном вагоне, не удалось.

Служебно-технический вагон прибыл на станцию «Керамик» в составе грузового поезда еще ночью. В СвЖД установить причину возгорания в поезде пока не удалось.

- Задымление было оперативно ликвидировано. Угрозы населению нет. По предварительной информации, в результате происшествия обнаружен без признаков жизни представитель компании, сопровождающей вагон, не работник ОАО «РЖД», - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СвЖД.

Фото с места ЧП. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Известно, что вагон прибыл на станцию для дополнительного формирования и отправки. Причины возгорания выясняются в Центральном межрегиональном управлении на транспорте СК России. Предварительная причина пожара - возгорание дизельного котла в вагоне, заявили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На место выехал следователь. Организовано проведение доследственной проверки в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия, - заявили в пресс-службе центрального МСУТ СКР.

До этого в Свердловской области загорелся вагон в июне. Это был один из вагонов пассажирского поезда «Новый Уренгой – Оренбург», в нем находились 19 человек, пострадавших не было.