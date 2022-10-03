Виктория и Андрей не теряют надежды вернуть детей в семью. Фото: предоставил Виталий Савкин

В поселке Белоярском продолжается рассмотрение дела многодетной семьи Земляных. Пара воспитывает восемь детей, трое из которых родные, а пятеро приемные. 31 августа органы опеки изъяли у семьи двух приемных детей после того, как старшая дочка пожаловалась директору школы на жестокое обращение. В свою очередь мать уверяет, что конфликт произошел из-за запрета на гаджеты. Земляным выдали приказ о прекращении опеки над несовершеннолетними.

После этого, 23 сентября, органы опеки забрали из семьи еще двух мальчиков. Детей забрали из школы.

Спустя месяц Андрей и Виктория обжаловали в суде решение органов опеки о прекращении опеки. Заседание состоялось 30 сентября. Оно длилось весь день, с 10:00 до 18:00.

- Нам достался хороший судья. Опека засыпала нас обвинениями и ходатайствовала о том, чтобы не слушать показания приемной дочери Елизаветы (имя изменено – Прим. Ред.), которая сейчас живет с нами. Сначала опека категорически выступала против того, чтобы все заседание было открытым, а также сотрудники спорили с судьей. Как оказалось, старшая приемная дочка, которая пожаловалась на плохое обращение, была уже в суде. В суд мы также просили привезти для дачи показаний еще троих детей. Опека была против, - рассказала «КП-Екатеринбург» многодетная мама Виктория Земляная.

Как рассказала Виктория, на суде они несколько часов разбирали акт жилищных условий семьи. К тому же, допрос девочки Елизаветы занял час, так как у ребенка есть особенности здоровья.

- Ей до сих пор тяжело после всего, что происходило и она по-прежнему на больничном. Опека вменяла нам жестокое обращение с детьми. Еще была в их выступлении реплика о сексуальном насилии в семье. Но ее так и не разобрали, специалистка не объяснила суду, о чем именно идет речь. На заседании мы успели пройтись только по акту жилищных условий. Этот акт составляли задним числом, без моего присутствия. В нем было много ошибок, которые указывают на то, что опека ничего не знает о нашей семье. На каждом пункте мы отдавали документы судье, - отмечает Виктория.

Рассмотрение дела отложено на 13 октября. Фото: предоставил Виталий Савкин

Кроме того, органы опеки до сих пор приходят в дом к Земляным, чтобы составить новые акты. Как утверждает мама, при ней они не пытаются изъять девочку.

- Они приходят с определенной задачей, которую им ставят. Так, например, когда их просят сделать акт обследования дома. Они в это время не интересуются у Елизаветы, как она себя чувствует, не обращают на нее внимания, и не предлагают ей поехать в детский дом, - добавила Виктория.

Сами родители надеются, что вернут своих детей как можно раньше. Следующее заседание назначено на 5 октября. Итоговое пройдет 13 октября.

- Рассмотрение отложено на 13 октября. Прошел допрос детей, мы это комментировать не будем. Это будет возможно, когда будет окончен суд и он вынесет результативную часть. Несмотря на долгий процесс, были опрошены только должностные лица и дети. Все происходило в присутствии педагогов, психологов, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Белоярского суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бастрыкин взял на контроль дело многодетной семьи, у которой опека забрала приемных детей. Андрей и Виктория Земляные ждут суд, чтобы обжаловать решение опеки. (Подробнее)

Бастрыкин взял на контроль дело многодетной семьи, у которой опека забрала приемных детей. Андрей и Виктория Земляные ждут суд, чтобы обжаловать решение опеки. (Подробнее)

Под Екатеринбургом у многодетной мамы забрали двоих приемных детей после ссоры со старшей дочерью из-за телефона. По словам женщины, опека хотела забрать у нее всех пятерых приемных детей. (Подробнее)

На Урале ищут новых родителей детям, которых забрали из семьи после конфликта с гаджетами. Анкеты детей, которых сотрудники не смогли изъять из семьи были опубликованы на интернет-портале. (Подробнее)