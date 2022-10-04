Корпус сварили мужики с Уралмаша: 65 лет назад СССР запустили в космос первый спутник

Никита Хрущев с макетом первого искусственного спутника. Фото: Александр Устинов

Ровно 65 лет назад жители западного полушария, прильнувшие к своим радиоприемникам, обнаружили странное – одна из частот выдавала не песни Элвиса Пресли или другие хиты западной эстрады, а… повторяющейся короткий и высокий звук. Как выяснилось впоследствии, это был сигнал, приходивший на приемники прямо из космоса. Его рассылал первый советский космический спутник, как бы сообщая «СССР уже у звезд». Мало кто знает, но к его созданию тогда приложили руку свердловские рабочие. Рассказываем, как, сидя в своих цехах, они смогли дотянуться до космоса.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ КОСМИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

Решение о том, чтобы запустить в космос первый в истории человечества искусственный спутник Земли в Советском Союзе приняли в начале 1956 года. Изначально хотели отправить аппарат, напичканный исследовательской аппаратурой – целую лабораторию. Но затем решили для первого раза обойтись техникой попроще и просто разместили внутри аппаратуру, которая будет слать на Землю тот самый повторяющийся сигнал. Идею эту, кстати, предложил сам Сергей Королев, глава Совета главных конструкторов СССР.

В диаметре Спутник-1 был чуть больше полуметра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На тот момент СССР уже обладал баллистическими ракетами. И началась гонка с США – кто первым запустит спутник, - объясняет Татьяна Сухарева, заведующая Музеем космонавтики и ракетно-космической техники НПО Автоматики. – Расчет был такой, что любой человек на планете сможет с любого приемника услышать этот звук.

Часть компонентов для первого спутника была сделана на Свердловском радиозаводе, который сейчас известен, как НПО Автоматики Фото: пресс-служба НПО автоматики им. академика Семихатова

Отправлять Спутник-1 в космос решили с помощью ракеты Р-7, которую, чтобы на ней можно было разместить аппарат, облегчили почти на семь тонн – убрали систему радиоуправления, систему телеметрии, заменили головную часть. Пока модифицировалась ракета, в цехах отечественных предприятий собирался и сам аппарат – та самая знаменитая сфера с четырьмя рожками. Часть ее компонентов было решено отдать под разработку уральским предприятиям.

- На Свердловском радиозаводе тогда было кварцевое производство, - уточняет Татьяна Сухарева. – Здесь выпускались резонаторы, предназначавшиеся для комплектации радиоприемников. Они генерировали тот самый звуковой сигнал, который отправлял спутник. Их использовали при создании самого аппарата.

Такие резонаторы, выпущенные в Свердловске, стали начинкой для спутника - именно они создавали сигнал, который ловили радиоприемники на Земле. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОРПУС СДЕЛАЛИ НА УРАЛМАШЕ

Все разработки компонентов для первого искусственного спутника велись в строжайшем секрете. Сами инженеры, работавшие над начинкой для аппарата, не знали, что их изделия отправятся в космос. Лишь потом им сообщили об этом. В это же время на другом уральском предприятии, Уралмашзаводе, создавали корпус будущего спутника – блестящую сферу.

- На Уралмашзаводе были подготовлены штампы для отливки двух половинок, из которых и был создан этот шар, - говорит Татьяна Сухарева.

С этим, кстати, связана одна легенда. Когда половинки для корпуса уже были отлиты, посмотреть их качество на Уралмаш приехал сам Королев. Взглянул он на шов и поинтересовался, кто варил и почему для космического аппарата сварка проходила вручную.

- Давно пора на автоматическую сварку переходить, - заметил Королев. - Нельзя уже работать кустарно!

Полусферы для корпуса делали на Уралмашзаводе. Фото: Музей Уралмашзавода

Впрочем, официальных документов о визите Королева на Уралмашзавод нигде нет, уточняют историки. Есть лишь воспоминания ветеранов производства.

- Один из ветеранов нам рассказывал, что в их цех однажды пришел некий специалист и спросил, могут ли они сделать деревянную модель шарика, - рассказывает Сергей Агеев, научный сотрудник музея истории Уралмашзавода. - Они сделали. Сферу эту заказчик измерил, остался доволен. А после того, как спутник запустили, рабочие заподозрили, что сфера, которую они сделали, была моделью для отливки спутника. Потому что по размеру она подходила.

ОБЛАКА НЕ ДАЛИ УРАЛЬЦАМ РАЗГЛЯДЕТЬ СПУТНИК

Спутник-1 был запущен 4 октября в половине одиннадцатого часа вечера. За новостями об этом следили не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Что любопытно, сигнал, который он стал слать на Землю, сначала распространялся на западное полушарие. О запуске написали все мировые газеты. А астрономы всей планеты направили телескопы в небо, чтобы увидеть пролетающий над ними аппарат. Шансы разглядеть его были небольшими. Он весил всего 83 килограмма, и был чуть больше полуметра в диаметре.

- Впервые он над Свердловском пролетал 6 октября. Но в тот день была сплошная облачность. Поэтому наши астрономы не зафиксировали его, - объясняет Татьяна Сухарева. – В следующий раз он пролетал над столицей Урала уже 12 октября.

Свердловским астрономам повезло увидеть на небе спутник лишь через два дня после его запуска. Фото: музей НПО Автоматики

Тут уж наши астрономы смогли его разглядеть. Об этом с восторгом сообщалось в местной газете:

- Спутник появился на северо-западе горизонта в виде желтоватой звезды нулевой величины и двигался по направлению на юго-восток. Наблюдать его можно было в течение 3-4 минут. Из всех 35 наблюдателей первой увидала его простым глазом регистратор станции, студентка четвертого курса физико-математического факультета К. Гурьянова.

Всего Спутник-1 провел на земной орбите три месяца. Вернулся на Землю он 4 января.